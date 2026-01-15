Carmageddon: Rogue Shift ha una data d'uscita ufficiale e un trailer pieno di esplosioni

Lo studio di sviluppo italiano 34BigThings ha annunciato la data d'uscita di Carmageddon: Rogue Shift : il 6 febbraio 2026. Quindi, arriverà molto prima di quanto ci si potesse aspettare, considerando che è stato presentato soltanto pochi mesi fa , a fine novembre 2025. Meglio così, non trovate? C'è l'annuncio e dopo pochi mesi ci si può giocare.

Trailer di gameplay

Contestualmente, è stato pubblicato un trailer di gameplay che mostra il gioco in azione.

Si tratta di un filmato che a ritmo di musica metal, ci mostra gli scontri tra le auto e gli investimenti dei gruppi di zombi, per un gameplay che appare decisamente brutale.

"Carmageddon: Rogue Shift è uno spin-off della serie principale ed è il risultato di un processo di sviluppo iniziato nel 2021, subito dopo che la pandemia di COVID ha sconvolto il mondo," hanno raccontato gli sviluppatori nel comunicato di annuncio della data d'uscita. "

"In questi quattro anni di sviluppo appassionato, abbiamo affrontato la sfida con un mix di rispetto e audacia, con l'idea di creare qualcosa di fresco che potesse piacere sia agli appassionati dei giochi classici sia a quelli moderni, restando saldamente ancorati a ciò che sappiamo fare meglio: oggetti in rapido movimento e momenti di gameplay mozzafiato."

Viene poi spiegato che Rogueshift è stato creato fondendo una campagna roguelite, un modello di guida arcade fluido ma impegnativo, e un ritmo dell'azione più veloce, più concentrato, più spettacolare e più spietato. Sicuramente si tratta di un titolo da tenere d'occhio se si sono apprezzati i Carmageddon precedenti.