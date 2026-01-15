Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties includerà tante attività extra, anche il Game Gear

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties includerà tante attività extra, come da tradizione per la serie SEGA: dalle folli missioni secondarie alle modalità speciali, dall'immancabile karaoke alle personalizzazioni estetiche, per arrivare infine ai classici per Game Gear.
Per quanto concerne le missioni, ce n'è una particolarmente degna di nota in cui Kiryu deve improvvisarsi intrattenitore per salvare lo storico club Stardust, mentre in un'altra quest secondaria l'ex Dragone di Dojima si ritrova a dover correre dietro al cane Mame, che stringe fra i denti una rivista compromettente.
Non mancano le ormai tradizionali piattaforme social, rappresentate in questo caso da LaLaLa Loveland, che consente di stringere legami con altri utenti, sbloccare i loro profili e ottenere ricompense aprendo i Lovebox sparsi fra Downtown Ryukyu e Kamurocho.
Per quanto concerne invece le personalizzazioni estetiche, in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties potremo modificare l'estetica del nostro telefono cambiando cinturini, antenne e schermate di blocco. Inutile dire che tornerà anche il karaoke, con i suoi brani iconici.
Modalità extra e classici SEGA
Fra le novità di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties c'è ovviamente l'espansione Dark Ties, che include un minigioco chiamato Kanda Damage Control in cui, al comando di Mine, dovremo portare a termine una serie di missioni per conto del nostro patriarca, appunto Tsuyoshi Kanda, per migliorare la sua reputazione.
Potremo infine cimentarci con i classici SEGA per Game Gear, che si aggiungeranno alle attività tradizionali della serie Yakuza come bowling, Print Club e i le sale giochi Club SEGA.