C'è di più, tuttavia: anziché limitarsi a ricostruire (non solo dal punto di vista tecnico) l'avventura dell'ex Drago di Dojima ambientata fra Kamurocho e Okinawa, gli sviluppatori di Ryu Ga Gotoku Studio hanno anche introdotto nel pacchetto un'espansione inedita, Dark Ties, con protagonista Yoshitaka Mine . Esatto, proprio lui: l'antagonista di Yakuza 3.

Una trama "ottimizzata"

Se è vero che trama, dialoghi e direzione rappresentano da sempre il fulcro dell'esperienza della serie SEGA, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties apporta una serie di ottimizzazioni e modifiche che puntano a rendere il racconto decisamente più scorrevole e godibile, specie nelle fasi iniziali della campagna. Spariscono dunque alcune situazioni lente e tediose che erano presenti nella versione originale per lasciare posto ad attività differenti, che svolgono in maniera più efficace il medesimo lavoro di caratterizzazione e approfondimento.

La storia parte esattamente dalla fine del precedente capitolo, con Kazuma e Haruka che salutano Kamurocho e partono per Okinawa, dove l'ex Quarto Presidente del Clan Tojo si occuperà di gestire l'orfanotrofio Morning Glory e si prenderà cura dei ragazzini che vi abitano, ripercorrendo così le orme del suo mentore, Shintaro Kazama. Dopo alcuni mesi, tuttavia, la struttura finisce al centro di una disputa territoriale: qualcuno vuole che l'edificio venga demolito perché al suo posto si possa costruire un lussuoso resort.

Nel tentativo di difendere la sua nuova famiglia, Kazuma si reca nel quartiere turistico di Ryukyu con l'obiettivo di discutere con il patriarca del clan Ryudo, che sembra essere il mandante dei continui avvisi di sfratto inviati all'orfanotrofio, e qui arriva la seconda novità del remake con l'introduzione di Yasunaga Miyazato, proprietario di un ristorante e al contempo maestro di arti marziali, che sta insegnando a Kiryu il nuovo stile di combattimento Ryukyu.

Kazuma e Haruka gestiscono l'orfanotrofio Morning Glory in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

I rapporti con la famiglia Ryudo e il suo più scaltro componente, il giovane e appassionato Rikiya, cambiano completamente quando l'ex Yakuza decide di aiutare il clan in una situazione di grave difficoltà, guadagnandosi la stima dei suoi pochi membri e scoprendo che dietro i tentativi di esproprio dell'orfanotrofio c'è qualcosa di decisamente più grosso di un semplice progetto turistico. E così Kazuma è costretto a tornare ancora una volta a Kamurocho per arrivare in fondo alla questione.

Sebbene le fasi iniziali della campagna del remake mantengano l'intricato intreccio cronologico presente anche nell'originale Yakuza 3, come già detto gli sviluppatori hanno eliminato diverse lungaggini, sequenze noiose e poco significative, snellendo la sceneggiatura e ottimizzando tempi e modi al fine di ottenere un'esperienza più divertente e variegata, senza peraltro perdere nulla in termini di valore narrativo. Da questo punto di vista anche i recasting e il nuovo finale sembrano avere perfettamente senso.

Il personaggio di Rikiya ha un volto nuovo in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, e non è l'unico

Rispetto a ciò che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione della remaster di Yakuza 3, la versione Kiwami include il doppiaggio in inglese (e in cinese) oltre a quello in giapponese, che tuttavia rimane irrinunciabile per i fan della serie e mette anche stavolta sul tavolo interpretazioni molto intense e coinvolgenti. Per la prima volta sono inoltre presenti i sottotitoli in italiano. E la durata? Noi siamo arrivati ai titoli di coda in diciassette ore, ma lasciandoci alle spalle diverse cose.