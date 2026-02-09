Poco F8 Pro con questo coupon diventa un vero e proprio best buy: tripla fotocamera, batteria al top e display da 120Hz

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto dal valore di 60€ con cui cala il prezzo del Poco F8 Pro. Il coupon da utilizzare è MULTI45 (o, in alternativa ITPP45) per un costo totale e finale d'acquisto di 453,13€. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link.
Il Poco F8 Pro è uno dei tanti smartphone della fascia media che, però, si presenta con delle caratteristiche interessanti soprattutto per chi vuole focalizzare la propria esperienza sull'autonomia, le prestazioni e l'imaging.
Ulteriori dettagli
Al centro del dispositivo troviamo il potente Snapdragon 8 Elite, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri e dotato di CPU Oryon, una combinazione che garantisce performance straordinarie anche sotto carichi di lavoro intensi. Uno dei punti di forza del POCO F8 Pro è la batteria da 6210 mAh, una capacità ai vertici della categoria nonostante il design portatile.
L'autonomia è pensata per accompagnare l'utente per tutta la giornata senza preoccupazioni, con una durata certificata di almeno l'80% della capacità originale anche dopo 1.600 cicli di ricarica. Il display da 6,59 pollici offre un formato ideale per una presa comoda e con un refresh rate da 120Hz. Sul fronte fotografico, il sensore Light Fusion 800 consente di catturare immagini ricche di dettagli.