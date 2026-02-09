Discord imporrà la scansione del viso o l'uso di un documento per l'accesso: cosa accade se non lo fate

In un post sul proprio sito ufficiale, Discord ha svelato che a partire da marzo 2026 sarà obbligatorio in tutto il mondo usare un sistema di verifica dell'età per accedere alla piattaforma. Se non lo si dovesse fare, il proprio account sarebbe in automatico impostato come "adolescente" e non avrebbe accesso a tutti i contenuti e canali che hanno restrizioni d'età.

Inoltre, chi non verifica l'età e non dimostra di essere maggiorenne non potrà più parlare nei canali "palco" in diretta streaming di Discord e vedrà un blocco dei contenuti considerati violenti o sensibili. Inoltre, i minori riceveranno delle segnalazioni di avvertimento quando ricevono una richiesta di amicizia da utenti potenzialmente sconosciuti, mentre i messaggi diretti da sconosciuti saranno automaticamente mandati in una casella di posta differente.