Discord imporrà la scansione del viso o l'uso di un documento per l'accesso: cosa accade se non lo fate

In un post sul proprio sito ufficiale, Discord ha svelato che a partire da marzo 2026 sarà obbligatorio in tutto il mondo usare un sistema di verifica dell'età per accedere alla piattaforma. Se non lo si dovesse fare, il proprio account sarebbe in automatico impostato come "adolescente" e non avrebbe accesso a tutti i contenuti e canali che hanno restrizioni d'età.
Inoltre, chi non verifica l'età e non dimostra di essere maggiorenne non potrà più parlare nei canali "palco" in diretta streaming di Discord e vedrà un blocco dei contenuti considerati violenti o sensibili. Inoltre, i minori riceveranno delle segnalazioni di avvertimento quando ricevono una richiesta di amicizia da utenti potenzialmente sconosciuti, mentre i messaggi diretti da sconosciuti saranno automaticamente mandati in una casella di posta differente.
Le regole di Discord
Tutti i canali e i contenuti che non hanno restrizioni in base all'età potranno continuare a funzionare in modo normale, ma gli utenti non potranno mandare messaggi nei server con restrizioni d'età o vedere i contenuti dei server con restrizioni d'età fino a quando non completeranno la verifica, persino se erano parte del canale prima dell'arrivo di queste nuove regole. Ciò che accadrà è che i canali saranno oscurati con una schermata nera fino a quando non verificheremo la nostra età. Inoltre non sarà possibile accedere a nuovi canali con restrizioni d'età se si è minorenni.
I metodi per verificare l'età sono la scansione del viso o l'invio di un proprio documento di identità. Ovviamente non tutti vorranno sottostare alla regola, in particolar modo l'uso di un documento, per timori legati alla privacy (sebbene Discord assicuri che i dati non lascino mai il dispositivo dell'utente e che i documenti inviati vengano cancellati immediatamente dopo la verifica), ma pare che ci sia un'alternativa.
Discord afferma infatti che userà un modello che analizza metadati come il tipo di giochi avviati, l'attività su Discord e alcuni comportamenti (come il tempo speso su Discord e i potenziali orari lavorativi) per capire se una persona è chiaramente un adulto. Se il sistema è molto sicuro della maggiore età di un account, non sarà necessario usare altri sistemi di verifica dell'età. Se però lavorate da casa e avete Discord aperto tutto il tempo come chi scrive, pare difficile veniate considerati come adulti lavoratori.
Cosa ne pensate di questa decisione di Discord?