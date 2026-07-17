Nintendo pubblica la procedura ufficiale di sostituzione della batteria dei Joy-Con di Switch

Adeguandosi alle regole imposte dall'Unione Europea, Nintendo ha lanciato sul mercato prodotti con batteria intercambiabile e sta anche pubblicando delle guide ufficiali su come sostituire le batterie di questi dispositivi, come quella recentemente inserita sul sito di riferimento che mostra come cambiare quelle dei Joy-Con di Nintendo Switch.

Come abbiamo visto, Nintendo sta per lanciare Switch 2 e accessori con batterie sostituibili per seguire il nuovo regolamento deciso dall'Unione Europea, ma si adegua a questo anche con la pubblicazione di guide alquanto chiare su come sostituire le batterie, cosa che può rappresentare un'operazione non proprio semplicissima.

Tra le pagine dell'assistenza ufficiale è dunque comparsa un'esaustiva guida su come cambiare le batterie ai Joy-Con di Nintendo Switch, che illustra passo passo, anche attraverso foto, come effettuare l'operazione.