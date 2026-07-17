Nintendo pubblica la procedura ufficiale di sostituzione della batteria dei Joy-Con di Switch

Adeguandosi alle regole imposte dall'Unione Europea, Nintendo ha lanciato sul mercato prodotti con batteria intercambiabile e sta anche pubblicando delle guide ufficiali su come sostituire le batterie di questi dispositivi, come quella recentemente inserita sul sito di riferimento che mostra come cambiare quelle dei Joy-Con di Nintendo Switch.
Come abbiamo visto, Nintendo sta per lanciare Switch 2 e accessori con batterie sostituibili per seguire il nuovo regolamento deciso dall'Unione Europea, ma si adegua a questo anche con la pubblicazione di guide alquanto chiare su come sostituire le batterie, cosa che può rappresentare un'operazione non proprio semplicissima.
Tra le pagine dell'assistenza ufficiale è dunque comparsa un'esaustiva guida su come cambiare le batterie ai Joy-Con di Nintendo Switch, che illustra passo passo, anche attraverso foto, come effettuare l'operazione.
I segreti dei Joy-Con svelati
Sembra in tutto e per tutto una delle tipiche guide presenti sul sito iFixit, che probabilmente in molti avranno già seguito anche proprio per agire su alcuni componenti dei dispositivi Nintendo, ma in questo caso si tratta di una documentazione ufficiale da parte della compagnia.
La pagina visibile a questo indirizzo consente dunque di avere un'idea precisa su come cambiare le batterie del Joy-Con, in particolare per quanto riguarda il modello HAC contraddistinto dal codice (-01), l'unico che ha una batteria ufficialmente sostituibile dall'utente, sebbene anche il modello standard possa subire un'operazione simile, in maniera non altrettanto ufficiale.
L'operazione non è semplicissima perché, al di là dell'uso di cacciavite e pinzette, richiede di rimuovere alcuni piccoli cavetti e fare attenzione e non smuovere altri elementi interni, con la necessità anche di agire su un nastro biadesivo che tiene la batteria in sede.
In ogni caso, la pubblicazione di un documento del genere rappresenta un passaggio importante nell'ottica del diritto all'auto-riparazione per Nintendo, che finora tendeva a limitare al minimo i possibili interventi dell'utente sui propri dispositivi.