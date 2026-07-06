Nintendo svela periodo di uscita e dettagli di Switch 2 e accessori con batterie sostituibili

L'iniziativa nasce dalla volontà dell'azienda giapponese di allinearsi alle nuove direttive dell'Unione Europea sul "diritto alla riparazione" , in vigore da febbraio 2027, che richiederanno la possibilità di rimuovere e sostituire le batterie di determinati prodotti in modo semplice e immediato per gli utenti.

Nintendo ha svelato la finestra di uscita di Nintendo Switch 2 e accessori dotati di batterie sostituibili , condividendo anche le specifiche relative alle differenze di peso e capacità rispetto ai modelli attuali.

I dettagli su lancio, peso e capacità della batteria

La nuova variante di Nintendo Switch 2 con batteria rimovibile arriverà sul mercato in autunno. La capacità sarà di 5.172 mAh, circa l'1% in meno rispetto all'attuale modello, mentre il peso salirà a 411 grammi, con un incremento di circa 10 grammi. Anche i Joy‑Con 2 inclusi nella confezione saranno dotati di batteria sostituibile.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Restando in tema, durante l'inverno debutterà il set composto da due Joy‑Con 2 (sinistro e destro) con batteria rimovibile. La capacità resterà invariata, mentre il peso salirà a 66 grammi per il controller sinistro e 67 grammi per quello destro, circa 2 grammi in più per ciascuno. Colorazioni alternative a quelle standard arriveranno in vari momenti dell'anno, alcune già in estate.

Durante l'inverno è previsto anche il lancio della nuova variante del Nintendo Switch 2 Pro Controller, che presenta differenze più marcate in termini di capacità della batteria: sarà da 897 mAh, circa il 16% in meno rispetto all'attuale da 1.070 mAh, mentre il peso scenderà a 228 grammi, circa 7 grammi in meno.

Infine, all'inizio del 2027 arriveranno il Controller Nintendo 64 e il Controller Nintendo GameCube. Il primo manterrà praticamente invariati peso e capacità della batteria, mentre il secondo adotterà una batteria da 525 mAh (circa il 5% in più) e un peso superiore di circa 5 grammi.

Nintendo avvisa che le tempistiche potrebbero variare in base alla produzione, alla distribuzione e ad altri fattori, e che anche la disponibilità presso i rivenditori potrebbe non essere uniforme. L'azienda segnala inoltre che, in futuro, saranno disponibili per l'acquisto sul Nintendo Store europeo dei kit dedicati alla sostituzione della batteria per ciascun prodotto.