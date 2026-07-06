Nintendo svela periodo di uscita e dettagli di Switch 2 e accessori con batterie sostituibili

Nintendo ha svelato la finestra di uscita di Nintendo Switch 2 e accessori dotati di batterie sostituibili, condividendo anche le specifiche relative alle differenze di peso e capacità rispetto ai modelli attuali.
L'iniziativa nasce dalla volontà dell'azienda giapponese di allinearsi alle nuove direttive dell'Unione Europea sul "diritto alla riparazione", in vigore da febbraio 2027, che richiederanno la possibilità di rimuovere e sostituire le batterie di determinati prodotti in modo semplice e immediato per gli utenti.
I dettagli su lancio, peso e capacità della batteria
La nuova variante di Nintendo Switch 2 con batteria rimovibile arriverà sul mercato in autunno. La capacità sarà di 5.172 mAh, circa l'1% in meno rispetto all'attuale modello, mentre il peso salirà a 411 grammi, con un incremento di circa 10 grammi. Anche i Joy‑Con 2 inclusi nella confezione saranno dotati di batteria sostituibile.
Restando in tema, durante l'inverno debutterà il set composto da due Joy‑Con 2 (sinistro e destro) con batteria rimovibile. La capacità resterà invariata, mentre il peso salirà a 66 grammi per il controller sinistro e 67 grammi per quello destro, circa 2 grammi in più per ciascuno. Colorazioni alternative a quelle standard arriveranno in vari momenti dell'anno, alcune già in estate.
Durante l'inverno è previsto anche il lancio della nuova variante del Nintendo Switch 2 Pro Controller, che presenta differenze più marcate in termini di capacità della batteria: sarà da 897 mAh, circa il 16% in meno rispetto all'attuale da 1.070 mAh, mentre il peso scenderà a 228 grammi, circa 7 grammi in meno.
Infine, all'inizio del 2027 arriveranno il Controller Nintendo 64 e il Controller Nintendo GameCube. Il primo manterrà praticamente invariati peso e capacità della batteria, mentre il secondo adotterà una batteria da 525 mAh (circa il 5% in più) e un peso superiore di circa 5 grammi.
Nintendo avvisa che le tempistiche potrebbero variare in base alla produzione, alla distribuzione e ad altri fattori, e che anche la disponibilità presso i rivenditori potrebbe non essere uniforme. L'azienda segnala inoltre che, in futuro, saranno disponibili per l'acquisto sul Nintendo Store europeo dei kit dedicati alla sostituzione della batteria per ciascun prodotto.
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