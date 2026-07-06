Double Fine ritorna indipendente, ecco l'annucio dell'addio a Microsoft

Double Fine è ritornato a essere uno studio indipendente, come parte della ristrutturazione di Xbox attuata da Microsoft, che ha portato al licenziamento di migliaia di persone. L'annuncio è stato dato sui canali social della compagnia e comprende anche la specifica del fatto che Schafer e i suoi manterranno la proprietà intellettuale dei loro giochi. Un'ottima notizia per chi spera di vedere un seguito di Psychonauts o di qualche altro titolo che hanno sviluppato.
Il messaggio di Double Fine
Leggiamo il messaggio scritto da Double Fine per annunciare il suo ritorno all'indipendenza.
"Ancora una volta, Double Fine Productions tornerà a essere uno studio indipendente.
Siamo grati a tutti in Xbox per sette splendidi anni insieme, e per aver lavorato con noi per raggiungere un risultato che preserva la nostra storia e la nostra cultura, restituendoci la proprietà dei nostri giochi."
"A tutti coloro che ci hanno scritto in queste ultime settimane: grazie di cuore per le vostre parole gentili, siamo stati profondamente commossi da tutti i vostri messaggi. Condivideremo presto altre novità su cosa accadrà d'ora in poi.
Il vostro continuo supporto è molto apprezzato,
Tim & tutto il team di Double Fine"
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