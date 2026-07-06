Double Fine ritorna indipendente, ecco l'annucio dell'addio a Microsoft

Double Fine è ritornato a essere uno studio indipendente, come parte della ristrutturazione di Xbox attuata da Microsoft, che ha portato al licenziamento di migliaia di persone. L'annuncio è stato dato sui canali social della compagnia e comprende anche la specifica del fatto che Schafer e i suoi manterranno la proprietà intellettuale dei loro giochi. Un'ottima notizia per chi spera di vedere un seguito di Psychonauts o di qualche altro titolo che hanno sviluppato.