Tante novità nella patch 11 di Heroes of Might and Magic: Olden Era, che modifica completamente la necromanzia

La novità principale riguarda la Necromanzia , completamente ripensata. Dopo ogni combattimento sarà possibile trasformare in non morti anche unità di un determinato livello che non erano già presenti nel proprio esercito. Per compensare questa maggiore flessibilità, sono stati rivisti i costi dell'Energia Necromantica e la quantità complessiva di creature evocabili, mentre l'interfaccia dedicata è stata arricchita con nuove informazioni e con la possibilità di convertire manualmente i caduti in energia direttamente dalla schermata dei risultati della battaglia.

La Patch 11 di Heroes of Might and Magic: Olden Era porta con sé tantissime novità, sviluppate sulla base dei feedback della community e delle statistiche raccolte dagli sviluppatori, con l'obiettivo di rinnovare il meta e migliorare l'esperienza di gioco .

Altre novità

L'aggiornamento, la cui nota di rilascio è davvero lunghissima, interviene anche sulle abilità di fazione. Abyssal Communion della fazione Schism estende ora i propri effetti a tutte le unità, pur con bonus ridotti, mentre la meccanica delle larve della fazione Hive è stata riequilibrata per valorizzarne il potenziale esplosivo. Sono inoltre stati rivisti Battle Magic e Summon Avatar, con un indebolimento della versione base dell'evocazione ma maggiori possibilità di personalizzazione attraverso le abilità secondarie.

La Patch 11 introduce inoltre nuovi template competitivi per il generatore di mappe casuali, tra cui Jebus Tournament, Outcast Tournament, Mix e Galaxy, aggiorna la rotazione delle mappe nelle modalità competitive e modifica il sistema di pick e ban delle fazioni.

Non mancano numerosi interventi al bilanciamento di eroi, creature, incantesimi, artefatti, edifici e leggi di tutte le fazioni, oltre a decine di correzioni di bug che interessano combattimenti, multiplayer, salvataggi, interfaccia e generazione delle mappe. Tra le correzioni più rilevanti figura anche l'eliminazione di un exploit che consentiva alla fazione Temple di ottenere risorse illimitate sulla mappa globale. Se vi interessa il gioco, leggete il nostro provato di Heroes of Might and Magic: Olden Era.