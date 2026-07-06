Nintendo Switch, Switch Lite e OLED non saranno più venduti in Europa tra non molto

La famiglia di console Nintendo Switch è quasi arrivata alla fine in Europa. La grande N ha infatti annunciato che a partire dal febbraio 2027 non venderà più Nintendo Switch 1, in tutti i suoi modelli, ai rivenditori.
In altre parole, dal prossimo anno diventerà sempre più difficile trovare un Nintendo Switch nei negozi.
Il commento di Nintendo
Ecco la dichiarazione completa della casa di Kyoto: "Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch - Modello OLED continueranno a essere prodotti nel 2026 e dovrebbero essere ampiamente disponibili in Europa per tutto l'anno."
"A partire da metà febbraio 2027, quasi dieci anni dopo il lancio di Nintendo Switch nel marzo 2017, Nintendo non venderà più ai rivenditori l'hardware della famiglia di console Nintendo Switch - nello specifico Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch - Modello OLED. Anche le vendite dell'hardware Nintendo Switch sul Nintendo Store termineranno a metà febbraio 2027."
"Per quanto riguarda la disponibilità nei negozi, vi invitiamo a verificare in futuro con i vostri rivenditori locali per ulteriori informazioni. Nintendo Switch vanta una vasta libreria di giochi che continua a crescere, e i possessori di Nintendo Switch potranno continuare a usufruire di tutti i giochi e gli accessori Nintendo esistenti; inoltre, il Nintendo eShop, Nintendo Switch Online e gli altri servizi continueranno a funzionare per il prossimo futuro."
Ricordiamo infine che vari giochi Nintendo Switch sono stati aggiornati e migliorati per Switch 2.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.