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Rhythm Paradise Groove debutta nella top 5 della classifica inglese, mentre Star Fox scende dal podio

EA Sports FC 26 torna in vetta nella classifica UK, mentre Star Fox scivola al quarto posto e Rhythm Paradise Groove debutta in top 5. Poche sorprese nel resto della graduatoria, salvo il balzo di Battlefield 6.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/07/2026
Dei buffi personaggi di Rhythm Paradise Groove
Star Fox
Star Fox
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Come ogni lunedì arriva la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito nell'ultima settimana. EA Sports FC 26 riconquista la vetta, complice la crescente febbre da mondiali, seguito da 007 First Light, che risale fino alla seconda posizione.

Sul gradino più basso del podio troviamo il sempreverde Tomodachi Life: Una Vita da Sogno. Anche il resto della top 5 è dominato dai titoli per console Nintendo: Star Fox per Switch 2 scende al quarto posto dopo aver guidato la classifica la settimana scorsa, mentre Rhythm Paradise Groove registra un ottimo debutto in quinta posizione con il suo mix di minigiochi strampalati a ritmo di musica.

Una classifica senza grandi sorprese

Il resto della classifica non offre grandi sorprese, complice anche il blando ritmo delle uscite estive: Football Manager 26, Resident Evil Requiem e Pokémon Pokopia mantengono saldamente il sesto, settimo e ottavo posto. L'unico movimento degno di nota è quello di Battlefield 6, che compie un balzo impressionante dalla trentottesima posizione fino alla decima.

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Di seguito la top 20 della settimana nel Regno Unito:

  1. EA Sports FC 26
  2. 007 First Light
  3. Tomodachi Life: Vita da Sogno
  4. Star Fox
  5. Rhythm Paradise Groove
  6. Football Manager 26
  7. Resident Evil Requiem
  8. Pokémon Pokopia
  9. Mario Kart World
  10. Battlefield 6
  11. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
  12. F1 25
  13. Minecraft
  14. Armored Core 6: Fires of Rubicon
  15. Leggende Pokémon: Z-A
  16. GTA 5
  17. Donkey Kong Bananza
  18. Resident Evil 3
  19. EA Sports UFC 6
  20. Animal Crossing: New Horizons
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