Rhythm Paradise Groove debutta nella top 5 della classifica inglese, mentre Star Fox scende dal podio

Sul gradino più basso del podio troviamo il sempreverde Tomodachi Life: Una Vita da Sogno . Anche il resto della top 5 è dominato dai titoli per console Nintendo: Star Fox per Switch 2 scende al quarto posto dopo aver guidato la classifica la settimana scorsa, mentre Rhythm Paradise Groove registra un ottimo debutto in quinta posizione con il suo mix di minigiochi strampalati a ritmo di musica.

Una classifica senza grandi sorprese

Il resto della classifica non offre grandi sorprese, complice anche il blando ritmo delle uscite estive: Football Manager 26, Resident Evil Requiem e Pokémon Pokopia mantengono saldamente il sesto, settimo e ottavo posto. L'unico movimento degno di nota è quello di Battlefield 6, che compie un balzo impressionante dalla trentottesima posizione fino alla decima.

Di seguito la top 20 della settimana nel Regno Unito: