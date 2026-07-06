Microsoft vende due team di Xbox e altri diventano indipendenti: licenziate 4.800 persone

Secondo quanto riportato da The Verge, Microsoft sta licenziando oggi 4.800 dipendenti e più del 30% di questi sono parte di Xbox, ovvero circa 1.600. Entro la fine di luglio 2027, Microsoft vuole eliminare il 20% delle posizioni lavorative presso Xbox per un totale finale di 3.200 licenziamenti.

Cosa succede a Xbox

Prima di tutto, viene indicato che Double Fine (Psychonauts) e Compulsion Games (South of Midnight) torneranno indipendenti. Tim Schafer tornerà proprietario di Double Fine e Guillaume Provost sarà di nuovo a capo di Compulsion Games.

La protagonsita di South of Midnight

Ninja Theory (Hellblade) e Undead Labs (State of Decay) saranno venduti, ma rimane l'accordo che Microsoft si occuperà della pubblicazione di Senua e State of Decay 3. Non ci sono informazioni su possibili acquirenti.

Ci sono invece dubbi sulla situazione di Arkane Studios. Il direttivo della compagnia sta iniziando un periodo di consultazione, richiesto per legge in Francia per analizzare possibili opzioni strategiche: possono volerci mesi prima della fine di questo processo, quindi dovremo attendere per sapere cosa accadrà.

Ci saranno poi estesi licenziamenti negli altri team di Xbox: in particolar modo ci sarebbero grandi licenziamenti presso Bethesda. Inoltre, Mojang (Minecraft) e King (Candy Crush) ora risponderanno direttamente a Sharma, che conferma che nessuno dei giochi first party già annunciati pubblicamente sarà cancellato come conseguenza dei licenziamenti.