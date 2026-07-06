Microsoft vende due team di Xbox e altri diventano indipendenti: licenziate 4.800 persone

Secondo quanto riportato da The Verge, Microsoft sta licenziando oggi 4.800 dipendenti e più del 30% di questi sono parte di Xbox, ovvero circa 1.600. Entro la fine di luglio 2027, Microsoft vuole eliminare il 20% delle posizioni lavorative presso Xbox per un totale finale di 3.200 licenziamenti.
Inoltre, questi dati non includono le persone che lasceranno Xbox con la vendita di due team e la separazione di altri due. Vediamo i dettagli.
Cosa succede a Xbox
Prima di tutto, viene indicato che Double Fine (Psychonauts) e Compulsion Games (South of Midnight) torneranno indipendenti. Tim Schafer tornerà proprietario di Double Fine e Guillaume Provost sarà di nuovo a capo di Compulsion Games.
Ninja Theory (Hellblade) e Undead Labs (State of Decay) saranno venduti, ma rimane l'accordo che Microsoft si occuperà della pubblicazione di Senua e State of Decay 3. Non ci sono informazioni su possibili acquirenti.
Ci sono invece dubbi sulla situazione di Arkane Studios. Il direttivo della compagnia sta iniziando un periodo di consultazione, richiesto per legge in Francia per analizzare possibili opzioni strategiche: possono volerci mesi prima della fine di questo processo, quindi dovremo attendere per sapere cosa accadrà.
Ci saranno poi estesi licenziamenti negli altri team di Xbox: in particolar modo ci sarebbero grandi licenziamenti presso Bethesda. Inoltre, Mojang (Minecraft) e King (Candy Crush) ora risponderanno direttamente a Sharma, che conferma che nessuno dei giochi first party già annunciati pubblicamente sarà cancellato come conseguenza dei licenziamenti.
Il commento completo di Asha Sharma sulla ristrutturazione
"Stiamo dando inizio alla più significativa ristrutturazione nella storia di XBOX. Dopo un'attenta considerazione, ho preso la difficile decisione di ridurre il nostro team di circa 3.200 persone nel corso dell'anno fiscale 2027 (FY27). Questo includerà circa 1.600 eliminazioni di ruoli oggi e, in aggiunta, quattro studi lasceranno XBOX per passare a una nuova gestione. Riconosco che una ristrutturazione lunga un anno comporti sfide aggiuntive. Sfortunatamente, non è possibile apportare tutti i cambiamenti necessari in un solo giorno, e volevo essere diretta riguardo alla portata della situazione."
"So che questo è doloroso. Questi cambiamenti colpiranno direttamente persone che hanno riversato la propria creatività nel costruire XBOX. Molti si sono uniti a noi attraverso acquisizioni, mentre altri sono stati reclutati qui, o ci hanno cercato perché amavano questo settore e amavano XBOX. Le decisioni di oggi non riflettono il loro talento o la loro dedizione."
"La nostra attività oggi non è in salute. Operiamo con margini che sono da 3 a 10 volte inferiori rispetto ad aziende di piattaforme ed editoria comparabili. Siamo entrati nella Gen 9 con una base installata più piccola e una struttura dei costi più elevata. Per crescere, abbiamo scommesso su Game Pass, sul multipiattaforma e su un portafoglio di contenuti più ampio. Sebbene queste attività abbiano creato un valore significativo, non sono cresciute al ritmo che ci aspettavamo. Di conseguenza, il nostro core business si è indebolito e abbiamo aggiunto altri team, maggiori investimenti e più tempo, sperando in un risultato migliore. E ora l'industria sta affrontando la più grave crisi dell'hardware della sua storia. Dobbiamo resettare XBOX."
"In primo luogo, resetteremo il nostro portafoglio di contenuti. Dal 2018, abbiamo espanso in modo aggressivo il nostro portafoglio di studi, mentre il numero di giochi creati ogni mese nell'intero settore supera ora quello degli ultimi dieci anni messi insieme. Ci troviamo ora a competere non solo con i più grandi publisher, ma anche con studi indipendenti più piccoli. Non è né possibile né auspicabile possedere ogni grande studio indipendente. Abbiamo anche imparato che non siamo la casa migliore per ogni tipo di studio; in un anno tipo, abbiamo perso 64 centesimi per ogni dollaro investito. Nel resettare XBOX, aiuteremo i creatori indipendenti ad avere successo fornendo strumenti di sviluppo aperti e il pubblico necessario per realizzare la loro visione."
"Compulsion Games e Double Fine Productions torneranno a una gestione indipendente e si trasformeranno in studi autonomi con le loro IP, il loro catalogo e i fondi necessari per i loro prossimi giochi. Ninja Theory e Undead Labs hanno siglato accordi per passare a una nuova proprietà con i finanziamenti per completare e far crescere Senua e State of Decay 3. In Francia, la dirigenza di Arkane sta avviando la consultazione obbligatoria con il proprio comitato aziendale (Works Council) per esaminare potenziali opzioni strategiche."
"Stiamo inoltre effettuando tagli in altre divisioni e, in alcuni casi, spostando gli investimenti per concentrarci su progetti a priorità più elevata. Questi cambiamenti variano per dimensioni all'interno di Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang e XBOX Game Studios. Nessuno dei nostri giochi o progetti first-party annunciati pubblicamente verrà cancellato nell'ambito di queste riduzioni."
"Inoltre, Mojang e King faranno ora riferimento direttamente a me. Questi due studi sono diventati sempre più delle piattaforme e sono i nostri più grandi per giocatori attivi mensili. Portano a XBOX una fondamentale differenziazione geografica e demografica."
"In secondo luogo, resetteremo la nostra piattaforma. Sappiamo che la grande tecnologia migliora quando diventa più semplice, non più grande. Oggi, in alcune parti dell'azienda, il lavoro passa attraverso ben 14 livelli di gestione. I nostri team di piattaforma sono del 40% più grandi rispetto all'inizio di questa generazione, anche se la nostra base di giocatori e il tempo di gioco sono diminuiti. Questa complessità ha rallentato le decisioni, sfumato le responsabilità e reso più difficile soddisfare i giocatori. Nel resettare XBOX, semplificheremo."
"Ridurremo i livelli di gestione a non più di 5 e, dove possibile, a 3. Raggiungeremo il successo attraverso un'organizzazione più snella costruita attorno ai "makers" (collaboratori individuali focalizzati sulla creazione), ai "player-coaches" (leader che rimangono profondamente coinvolti nel lavoro mentre fanno crescere i propri team) e ai "directly responsible individuals" (DRI, individui direttamente responsabili) che gestiscono le decisioni e i risultati chiave. E snelliremo il nostro modo di lavorare attraverso i nostri strumenti, con una base di codice più pulita, servizi condivisi e una riduzione del 50% della spesa per i fornitori esterni."
"In terzo luogo, stiamo resettando il nostro modo di operare. Con la crescita del personale di XBOX, siamo diventati più frammentati. Team, studi e funzioni operano spesso in modo indipendente, ed è diventato più difficile lavorare verso un obiettivo comune, scendere a giusti compromessi e portare a termine le cose."
"Per la prima volta, stiamo istituendo la figura di Chief Operating Officer con responsabilità end-to-end sui profitti e le perdite (P&L) tra contenuti, hardware, piattaforma e servizi. Helen Chiang è stata promossa a questo ruolo e farà riferimento direttamente a me. In quasi due decenni in XBOX, Helen ha contribuito a costruire alcune delle nostre attività più importanti, da XBOX Live alla guida di Mojang e del franchise di Minecraft. Unirà le nostre attività sotto un unico modello operativo, assicurandosi che prendiamo decisioni di investimento chiare, impariamo dai nostri successi e fallimenti e ci assumiamo la responsabilità dei risultati."
"Grazie a Dave McCarthy, che va in pensione dopo 17 anni in XBOX. Dave ha svolto un ruolo decisivo nella costruzione della piattaforma su cui milioni di giocatori fanno affidamento ogni giorno ed è stato un partner di fiducia in molti dei momenti più importanti della storia di XBOX. Gli auguriamo il meglio."
"Questi cambiamenti servono a garantire un futuro più grande per XBOX, non uno più piccolo. Il prossimo decennio del gaming sarà più vasto, più globale e più creativo di qualsiasi cosa abbiamo visto prima. Quest'anno investiremo in XBOX tanto quanto abbiamo sempre fatto, ma investiremo con maggiore focus, maggiore disciplina e maggiore chiarezza, tutto al servizio del rendere XBOX il luogo in cui il mondo gioca e crea."
"Voglio che XBOX sia una delle poche aziende in grado di intrattenere più di un miliardo di persone ogni giorno e di dare a tutti l'opportunità di creare e connettersi. So che possiamo raggiungere questo obiettivo. XBOX possiede molti dei franchise più amati nella storia dell'intrattenimento, studi di talento in tutto il mondo, e torneremo alla crescita nel 2027. La storia è piena di aziende che confondono la longevità con l'inevitabilità. Noi non saremo una di queste."
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