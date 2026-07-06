Il diario segreto di Tom Riddle è realtà: un progetto open source ricrea il quaderno di Voldemort tramite IA

Gli appassionati della saga di Harry Potter ricorderanno sicuramente il magico quaderno appartenuto a un giovane Voldemort, capace di dialogare con chiunque vi scrivesse sopra facendo apparire le parole direttamente sui fogli.
Oggi, grazie all'ingegno del programmatore Maxime Rivest, quel concetto è uscito dalle pagine dei libri per trasformarsi in un progetto informatico reale e accessibile a tutti.
L'autore ha infatti pubblicato su GitHub il codice di "riddle", un'applicazione open source progettata specificamente per funzionare sul tablet a inchiostro elettronico reMarkable Paper Pro.
Come avviene l'esperienza con questo particolare diario di Tom Riddle?
L'esperienza d'uso ricalca quasi alla perfezione l'effetto descritto nei romanzi. L'utente scrive normalmente sullo schermo utilizzando il pennino; dopo qualche istante di inattività, la pagina sembra "assorbire" e cancellare i tratti appena tracciati. Subito dopo, la risposta del dispositivo comincia ad apparire sullo schermo un segno alla volta, simulando una scrittura in corsivo, prima di svanire nel nulla a sua volta.
Nella versione dimostrativa realizzata dal suo creatore, la personalità e la voce racchiuse all'interno del diario sono gestite dal modello linguistico Claude Fable 5, sviluppato da Anthropic. Il funzionamento tecnico si basa su un sistema di intelligenza artificiale dotato di capacità visive.
Il testo scritto a mano viene trasformato in un'immagine e spedito a un server compatibile con le linee di programmazione di OpenAI, sfruttando servizi come Groq, OpenRouter o un'infrastruttura locale. La risposta viene trasmessa in tempo reale, permettendo all'animazione della scrittura di avviarsi ancor prima che il testo sia stato completato del tutto.
Come installare il diario di Tom Riddle in versione IA?
La procedura di installazione richiede però molta attenzione e competenze specifiche. Per far funzionare il programma è necessario sbloccare il reMarkable Paper Pro in modalità sviluppatore e inserire un software di avvio alternativo, oltre a possedere una chiave di accesso alle API.
Lo sviluppatore segnala inoltre che il programma agisce con i permessi di amministratore principale (root), bloccando la normale schermata del tablet per controllare direttamente i circuiti del display e-ink. Per questo motivo, si consiglia di procedere solo se si è in grado di gestire un collegamento di sicurezza SSH da computer.
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