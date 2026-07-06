Il diario segreto di Tom Riddle è realtà: un progetto open source ricrea il quaderno di Voldemort tramite IA

L'autore ha infatti pubblicato su GitHub il codice di "riddle", un'applicazione open source progettata specificamente per funzionare sul tablet a inchiostro elettronico reMarkable Paper Pro .

Oggi, grazie all'ingegno del programmatore Maxime Rivest , quel concetto è uscito dalle pagine dei libri per trasformarsi in un progetto informatico reale e accessibile a tutti.

Gli appassionati della saga di Harry Potter ricorderanno sicuramente il magico quaderno appartenuto a un giovane Voldemort, capace di dialogare con chiunque vi scrivesse sopra facendo apparire le parole direttamente sui fogli.

Il testo scritto a mano viene trasformato in un'immagine e spedito a un server compatibile con le linee di programmazione di OpenAI , sfruttando servizi come Groq, OpenRouter o un'infrastruttura locale. La risposta viene trasmessa in tempo reale , permettendo all'animazione della scrittura di avviarsi ancor prima che il testo sia stato completato del tutto.

Nella versione dimostrativa realizzata dal suo creatore, la personalità e la voce racchiuse all'interno del diario sono gestite dal modello linguistico Claude Fable 5 , sviluppato da Anthropic. Il funzionamento tecnico si basa su un sistema di intelligenza artificiale dotato di capacità visive.

L'esperienza d'uso ricalca quasi alla perfezione l'effetto descritto nei romanzi . L'utente scrive normalmente sullo schermo utilizzando il pennino; dopo qualche istante di inattività, la pagina sembra "assorbire" e cancellare i tratti appena tracciati . Subito dopo, la risposta del dispositivo comincia ad apparire sullo schermo un segno alla volta, simulando una scrittura in corsivo , prima di svanire nel nulla a sua volta.

Come installare il diario di Tom Riddle in versione IA?

La procedura di installazione richiede però molta attenzione e competenze specifiche. Per far funzionare il programma è necessario sbloccare il reMarkable Paper Pro in modalità sviluppatore e inserire un software di avvio alternativo, oltre a possedere una chiave di accesso alle API.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Lo sviluppatore segnala inoltre che il programma agisce con i permessi di amministratore principale (root), bloccando la normale schermata del tablet per controllare direttamente i circuiti del display e-ink. Per questo motivo, si consiglia di procedere solo se si è in grado di gestire un collegamento di sicurezza SSH da computer.