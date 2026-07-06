Compulsion Games annuncia il distacco da Xbox

Il messaggio di Compulsion

Leggiamo il messaggio pubblicato da Compulsion Games:

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"Quando Compulsion Games è stata fondata nel 2009 come studio indipendente, eravamo solo un gruppo di sognatori in una vecchia fabbrica di grammofoni piena di infiltrazioni, dediti a creare storie ricche ed esperienze dal sapore artigianale. Ci teniamo all'artigianalità del fare videogiochi, alle storie che raccontiamo, ai giocatori che le vivono, e al team di creativi che ha messo cuore e anima nel fare qualcosa di diverso."

"Oggi vi comunichiamo che Compulsion Games tornerà sotto gestione indipendente, dopo il periodo trascorso all'interno di Xbox. Come parte di questa transizione, manterremo i diritti su Contrast, We Happy Few e sul pluripremiato South of Midnight. Siamo grati per gli anni trascorsi con XBOX, per il supporto che ci ha fornito come team, e per l'opportunità di portare questi giochi ai giocatori di tutto il mondo. Come studio indipendente, siamo entusiasti di continuare a costruire i giochi distintivi che definiscono Compulsion, muovendo al contempo i prossimi passi del nostro percorso. La nostra priorità immediata è supportare il nostro team durante questo periodo di transizione. Siamo fiduciosi nel futuro di Compulsion Games e non vediamo l'ora di affrontare questo nuovo capitolo, in cui una cosa resterà costante: continueremo a creare giochi unici che raccontano storie importanti, con l'obiettivo di toccare il cuore e la mente dei nostri giocatori."