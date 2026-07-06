Compulsion Games annuncia il distacco da Xbox

Con un messaggio pubblicato sui suoi canali social, Compulsion Games, lo studio di South of Midnight e We Happy Few, ha annunciato il ritorno all'indipendenza, dopo il distacco da Microsoft. Si tratta di uno degli studi più colpiti dalla ristrutturazione della divisione Xbox, che porterà al licenziamento di migliaia di dipendenti nel corso dell'anno fiscale corrente.
Il messaggio di Compulsion
Leggiamo il messaggio pubblicato da Compulsion Games:
"Quando Compulsion Games è stata fondata nel 2009 come studio indipendente, eravamo solo un gruppo di sognatori in una vecchia fabbrica di grammofoni piena di infiltrazioni, dediti a creare storie ricche ed esperienze dal sapore artigianale. Ci teniamo all'artigianalità del fare videogiochi, alle storie che raccontiamo, ai giocatori che le vivono, e al team di creativi che ha messo cuore e anima nel fare qualcosa di diverso."
"Oggi vi comunichiamo che Compulsion Games tornerà sotto gestione indipendente, dopo il periodo trascorso all'interno di Xbox. Come parte di questa transizione, manterremo i diritti su Contrast, We Happy Few e sul pluripremiato South of Midnight. Siamo grati per gli anni trascorsi con XBOX, per il supporto che ci ha fornito come team, e per l'opportunità di portare questi giochi ai giocatori di tutto il mondo. Come studio indipendente, siamo entusiasti di continuare a costruire i giochi distintivi che definiscono Compulsion, muovendo al contempo i prossimi passi del nostro percorso. La nostra priorità immediata è supportare il nostro team durante questo periodo di transizione. Siamo fiduciosi nel futuro di Compulsion Games e non vediamo l'ora di affrontare questo nuovo capitolo, in cui una cosa resterà costante: continueremo a creare giochi unici che raccontano storie importanti, con l'obiettivo di toccare il cuore e la mente dei nostri giocatori."
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