Xbox potrebbe chiudere Compulsion Games, gli autori di South of Midnight e We Happy Few

In un aggiornamento successivo alla pubblicazione dell'articolo, Kotaku riporta che, secondo una fonte interna, la dirigenza di Compulsion sarebbe in "trattative" con Microsoft riguardo al futuro dello studio (forse per una separazione consensuale?), anche se i dettagli di queste negoziazioni non sono stati resi noti.

Al momento non è chiaro quanti dipendenti rischino il posto. La pagina LinkedIn dello studio indica un team di circa 90 persone, ma le fonti interne citate dalla testata parlano di un numero più elevato e segnalano che alcuni sviluppatori sarebbero già alla ricerca di una nuova occupazione.

Un report pubblicato da Kotaku afferma che Microsoft sarebbe in procinto di chiudere Compulsion Games , lo studio autore di South of Midnight e We Happy Few, parte degli Xbox Game Studios.

Una delle prime vittime dei tagli agli Xbox Studios?

Si tratta di un'indiscrezione da prendere con cautela, ma che, se confermata, non sorprenderebbe del tutto. Da giorni circolano voci su una possibile nuova ondata di licenziamenti all'interno degli Xbox Game Studios e persino sulla chiusura di alcuni team.

Indiscrezioni che si allineano ai recenti commenti di Asha Sharma, CEO di Xbox, e di Matt Booty, vicepresidente esecutivo e chief content officer, che parlando di un "reset" per la divisione gaming hanno sottolineato come la rete degli Xbox Game Studios si sia espansa oltre misura, nel tentativo di sostenere contemporaneamente strategie legate ad abbonamenti, cloud e dispositivi, finendo però per disperdere risorse.

Compulsion Games è stato fondato nel 2009 da Guillaume Provost, ex Arkane Studios. Dopo il puzzle‑platform Contrast (2013), lo studio attira l'attenzione di Microsoft durante lo sviluppo dell'action‑adventure We Happy Few, portando all'acquisizione nel 2018. Il progetto più recente è South of Midnight, pubblicato su Xbox Series X|S nel 2025 e successivamente arrivato anche su PS5 e Nintendo Switch 2: un action‑adventure dalle tinte folk ambientato nel "profondo sud" americano. Di recente lo studio aveva inoltre pubblicato annunci di lavoro per i ruoli di Lead Gameplay Programmer ed Engineer Programmer per "un'affascinante e intrigante nuova IP".