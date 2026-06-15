Il capo di Xbox Game Studios, Craig Duncan, dice addio a Microsoft

Craig Duncan ha annunciato che lascerà la guida degli Xbox Game Studios dopo circa venti mesi: ex direttore di Rare, è stato promosso in questo ruolo alla fine del 2024, subentrando ad Alan Hartman.

Durante questo periodo, Duncan ha supervisionato alcuni dei team di sviluppo first party principali di Microsoft, fra cui Halo Studios, The Coalition, Turn 10, Playground Games, Rare, Obsidian Entertainment, Ninja Theory, Compulsion Games, Double Fine, InXile Entertainment, Undead Labs, World's Edge e la divisione publishing.

"Quando ho assunto il ruolo di responsabile di Xbox Game Studios, venti mesi fa, il mio obiettivo era quello di mettermi al servizio dei nostri studi, dei nostri team e delle persone che realizzano i nostri giochi", ha scritto Duncan in una mail rivolta ai propri collaboratori.

"Insieme ci siamo impegnati a pubblicare giochi di alta qualità, rafforzare la cultura condivisa tra i nostri studi e contribuire a plasmare il futuro dell'azienda. Sono orgoglioso di poter dire che abbiamo realizzato numerosi lanci impeccabili, che hanno contribuito al successo commerciale della società."