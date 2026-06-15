Xbox: "compra ora, paga dopo", l'opzione spunta nel backend del sito ufficiale

Cosa è stato trovato sul sito di Xbox

L'utente di Twitter redphx ha scoperto tramite il backend del sito di Xbox che è presente una opzione di pagamento dilazionato tramite PayPal e Klarna.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo quanto indicato, sarebbe specificatamente per gli hardware e gli accessori acquistati sul sito ufficiale di Xbox, esattamente come accade per PlayStation e Steam. Non ci sono invece informazioni per quanto riguarda la possibilità di dilazionare il pagamento di un videogioco digitale.

"Compra ora, paga dopo" permette all'utente di pagare a rate senza interessi. Le compagnie che offrono questo servizio anticipano la cifra totale e trattengono una piccola percentuale a spese del venditore (in questo caso sarebbe Xbox).

Per ora ovviamente non ci sono annunci ufficiali a riguardo e quanto scoperto non va considerato come una conferma: è possibile che nulla di tutto questo venga davvero implementato nel sito ufficiale o che avvenga tra molto tempo.

Segnaliamo infine che Satya Nadella mira a rendere Xbox un business sostenibile, perché attualmente è in forte perdita.