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Xbox: "compra ora, paga dopo", l'opzione spunta nel backend del sito ufficiale

Nel backend dell'Xbox Store è apparsa una nuova opzione per servizi di pagamento come PayPal e Klarna, per comprare console e accessori e pagarle a rate. Vediamo quanto sappiamo a riguardo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/06/2026
Il logo di Xbox

Gli hardware videoludici costano sempre di più e spesso i giocatori devono assicurarsi di avere il budget per la nuova console di alto livello in arrivo a cui non possono proprio rinunciare.

Ora, però, potrebbe arrivare su Xbox un modo per semplificare i propri acquisti, con una classica opzione "compra ora, paga dopo".

Cosa è stato trovato sul sito di Xbox

L'utente di Twitter redphx ha scoperto tramite il backend del sito di Xbox che è presente una opzione di pagamento dilazionato tramite PayPal e Klarna.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Secondo quanto indicato, sarebbe specificatamente per gli hardware e gli accessori acquistati sul sito ufficiale di Xbox, esattamente come accade per PlayStation e Steam. Non ci sono invece informazioni per quanto riguarda la possibilità di dilazionare il pagamento di un videogioco digitale.

Xbox ha ricevuto aggiornamenti di sistema con nuovo logo, badge e altro, anche per Forza Horizon 6 Xbox ha ricevuto aggiornamenti di sistema con nuovo logo, badge e altro, anche per Forza Horizon 6

"Compra ora, paga dopo" permette all'utente di pagare a rate senza interessi. Le compagnie che offrono questo servizio anticipano la cifra totale e trattengono una piccola percentuale a spese del venditore (in questo caso sarebbe Xbox).

Per ora ovviamente non ci sono annunci ufficiali a riguardo e quanto scoperto non va considerato come una conferma: è possibile che nulla di tutto questo venga davvero implementato nel sito ufficiale o che avvenga tra molto tempo.

Segnaliamo infine che Satya Nadella mira a rendere Xbox un business sostenibile, perché attualmente è in forte perdita.

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