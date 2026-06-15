Il monitor portatile ZSUS cala di prezzo su AliExpress: sfrutta il codice sconto e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor portatile ZSUS che cala di prezzo tramite l'applicazione di un coupon dedicato: il codice è MULTI05 (o ITPP05) con cui si ottiene uno sconto di 5€ per un costo finale e totale d'acquisto di 62,14€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 26 giugno.
Il monitor portatile ZSUS da 14" è una soluzione compatta e versatile pensata per chi necessita di uno schermo secondario di alta qualità, adatto sia al lavoro che all'intrattenimento. Il pannello TFT offre una risoluzione 2K Ultra HD pari a 2160 x 1440 pixel, con un refresh rate di 60 Hz che garantisce una visualizzazione fluida e stabile.
Ulteriori dettagli sul monitor portatile
Il pannello a 8 bit consente transizioni cromatiche più uniformi, migliorando la percezione dei colori e offrendo un'esperienza visiva più realistica. Questo rende il dispositivo adatto anche a contenuti multimediali e attività creative leggere.
Dal punto di vista della connettività, il monitor è dotato di porte Mini HDMI e USB Type-C, che assicurano compatibilità con diversi dispositivi come laptop, console e computer desktop. La funzione touch, disponibile nelle versioni dedicate, può essere attivata tramite collegamento Type-C completo o combinando HDMI e USB per il controllo touch.
Il design integra anche due altoparlanti stereo, offrendo un'esperienza audio base senza necessità di dispositivi esterni. Con un peso di circa 1,1 kg e dimensioni compatte, il monitor ZSUS è facilmente trasportabile.
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