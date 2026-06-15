Il monitor portatile ZSUS cala di prezzo su AliExpress: sfrutta il codice sconto e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor portatile ZSUS che cala di prezzo tramite l'applicazione di un coupon dedicato: il codice è MULTI05 (o ITPP05) con cui si ottiene uno sconto di 5€ per un costo finale e totale d'acquisto di 62,14€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 26 giugno.

Il monitor portatile ZSUS da 14" è una soluzione compatta e versatile pensata per chi necessita di uno schermo secondario di alta qualità, adatto sia al lavoro che all'intrattenimento. Il pannello TFT offre una risoluzione 2K Ultra HD pari a 2160 x 1440 pixel, con un refresh rate di 60 Hz che garantisce una visualizzazione fluida e stabile.