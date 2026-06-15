Il nuovo MSI Claw 8 EX AI+ con Intel Arc G3 Extreme costa quasi il doppio del precedente: rivelato il prezzo

MSI si prepara a lanciare sul mercato uno dei dispositivi portatili da gaming più costosi mai realizzati dall'azienda. Il nuovo Claw 8 EX AI+, basato sulla piattaforma Intel Arc G3 Extreme, è stato ufficialmente inserito nei cataloghi online con un prezzo che oscilla tra 1.699 e 1.799 dollari, una cifra che lo colloca nella fascia premium del settore e che rappresenta quasi il doppio del costo dell'attuale Claw 8 AI+.
Le prime indiscrezioni avevano già lasciato intendere che il nuovo modello non sarebbe stato economico. L'aumento dei prezzi di memoria e unità di archiviazione ha infatti contribuito a spingere verso l'alto il costo complessivo di molti dispositivi PC e gaming.
Il prezzo ufficiale del Claw 8 EX AI+ è stato confermato da MSI
Con la pubblicazione della scheda ufficiale sul sito MSI, il prezzo è stato confermato. La configurazione attualmente mostrata include 32 GB di memoria LPDDR5X e un'unità SSD PCIe Gen 4 da 1 TB. Sul portale dell'azienda il dispositivo compare a 1.799 dollari, mentre rivenditori come Newegg e Best Buy lo propongono a 1.699 dollari.
Nonostante la differenza di prezzo tra i vari negozi, il nuovo Claw 8 EX AI+ si posiziona come il dispositivo portatile più costoso mai commercializzato da MSI.
Per fare un confronto, il precedente Claw 8 AI+ era stato introdotto sul mercato con un prezzo di circa 899 dollari, rendendo evidente il notevole incremento richiesto per la nuova generazione.
C'è il prezzo dell'MSI Claw 8 EX AI+ ma manca la data
Al momento non sono state comunicate date precise per la disponibilità commerciale. Alcuni rivenditori hanno già aperto le pagine dedicate al prodotto, ma non hanno ancora indicato quando inizieranno le spedizioni o l'effettiva vendita al pubblico.
Il prezzo del Claw 8 EX AI+ lo mette in diretta concorrenza con altri dispositivi portatili di fascia alta basati su piattaforme avanzate come Strix Halo.
La situazione evidenzia una tendenza sempre più evidente nel mercato dei gaming handheld: dispositivi che fino a pochi anni fa rappresentavano un'alternativa più economica rispetto ai PC stanno raggiungendo prezzi paragonabili a quelli di computer desktop o notebook.
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