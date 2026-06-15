Il nuovo MSI Claw 8 EX AI+ con Intel Arc G3 Extreme costa quasi il doppio del precedente: rivelato il prezzo

MSI si prepara a lanciare sul mercato uno dei dispositivi portatili da gaming più costosi mai realizzati dall'azienda. Il nuovo Claw 8 EX AI+, basato sulla piattaforma Intel Arc G3 Extreme, è stato ufficialmente inserito nei cataloghi online con un prezzo che oscilla tra 1.699 e 1.799 dollari, una cifra che lo colloca nella fascia premium del settore e che rappresenta quasi il doppio del costo dell'attuale Claw 8 AI+.

Le prime indiscrezioni avevano già lasciato intendere che il nuovo modello non sarebbe stato economico. L'aumento dei prezzi di memoria e unità di archiviazione ha infatti contribuito a spingere verso l'alto il costo complessivo di molti dispositivi PC e gaming.