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The Relic: First Guardian ha una data di uscita ufficiale e un nuovo trailer

Project Cloud Games e Perp Games hanno annunciato con un trailer la data di uscita di The Relic: First Guardian su PC e PS5, con le versioni Xbox e Nintendo Switch 2 in arrivo poco più avanti.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/06/2026
Una sequenza di The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian
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Project Cloud Games e Perp Games hanno annunciato la data di uscita ufficiale di The Relic: First Guardian: il gioco sarà disponibile su PC e PS5 a partire dal 31 luglio ed entro la fine dell'estate appproderà anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

La comunicazione della data è avvenuta tramite la pubblicazione di un nuovo, spettacolare trailer infarcito di sequenze di gameplay e combattimenti, che mette in risalto il repertorio a disposizione del nostro personaggio nel gioco, fra manovre convenzionali e incantesimi.

Action RPG appartenente al sottogenere dei soulslike, The Relic: First Guardian ci catapulta in un mondo devastato da una catastrofe, fra i territori di un regno un tempo prospero e rigoglioso, ma ora oscuro e desolato a causa della distruzione di una potente reliquia sacra.

The Relic: First Guardian uscirà anche su Nintendo Switch 2 The Relic: First Guardian uscirà anche su Nintendo Switch 2

Al comando dell'ultimo Guardiano rimasto, dovremo recuperare i frammenti di questo manufatto e sfruttarne il potere per neutralizzare il male che minaccia di consumare ciò che resta del mondo, riportando così speranza e prosperità.

Armi e progressione

Presentato per la prima volta alla fine del 2023, The Relic: The First Guardian è caratterizzato a una struttura semi-open world che combina esplorazione libera e sezioni guidate ai fini della progressione narrativa.

Sarà possibile scegliere fra cinque diverse categorie di armi, ognuna dotata di abilità uniche e associata a uno stile di combattimento differente, mentre la crescita del personaggio avverrà tramite l'ottenimento di rune, equipaggiamenti e crafting.

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