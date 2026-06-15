The Relic: First Guardian ha una data di uscita ufficiale e un nuovo trailer

Project Cloud Games e Perp Games hanno annunciato la data di uscita ufficiale di The Relic: First Guardian: il gioco sarà disponibile su PC e PS5 a partire dal 31 luglio ed entro la fine dell'estate appproderà anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

La comunicazione della data è avvenuta tramite la pubblicazione di un nuovo, spettacolare trailer infarcito di sequenze di gameplay e combattimenti, che mette in risalto il repertorio a disposizione del nostro personaggio nel gioco, fra manovre convenzionali e incantesimi.

Action RPG appartenente al sottogenere dei soulslike, The Relic: First Guardian ci catapulta in un mondo devastato da una catastrofe, fra i territori di un regno un tempo prospero e rigoglioso, ma ora oscuro e desolato a causa della distruzione di una potente reliquia sacra.

Al comando dell'ultimo Guardiano rimasto, dovremo recuperare i frammenti di questo manufatto e sfruttarne il potere per neutralizzare il male che minaccia di consumare ciò che resta del mondo, riportando così speranza e prosperità.