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I voti di The Relic: First Guardian sembrano davvero deludenti

La stampa internazionale ha accolto The Relic: First Guardian con voti tutt'altro che positivi, spingendosi fino a valutazioni davvero basse per il soulslike di Project Cloud Games.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/08/2026
Un artwork di The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian
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The Relic: First Guardian ha ricevuto voti piuttosto bassi dalla stampa internazionale: sebbene alcune testate abbiano assegnato al soulslike di Project Cloud Games valutazioni anche discrete, molte altre ci sono andate giù pesante.

Il risultato è una media da netta insufficienza: attualmente il gioco vanta un Metascore di 54 per la versione PS5 e di 57 per la versione PC, le due disponibili da questo venerdì: per vedere il titolo anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 bisognerà attendere ancora un po'.

  • INVEN - 7,6
  • Final Weapon - 7
  • GameGrin - 7
  • GamingBolt - 7
  • PlayStation Universe - 6,5
  • Game8 - 6,4
  • COGconnected - 6
  • Worth Playing - 5,5
  • Checkpoint Gaming - 5,5
  • DualShockers - 5
  • RPG Fan - 4,5
  • IGN - 4
  • Gameliner - 4
  • GamingTrend - 3
  • CGMagazine - 3
In The Relic: First Guardian esplorazione e narrazione si fondono In The Relic: First Guardian esplorazione e narrazione si fondono

Si tratta di un risultato francamente inatteso per un titolo che fin dall'annuncio sembrava piuttosto interessante, specie per il suo approccio votato a fondere esplorazione e narrazione, traendo grande ispirazione dalle leggende del folklore coreano.

Che cosa è andato storto?

Dotato fra le altre cose di un sistema di combattimento molto interessante, The Relic: First Guardian non è insomma riuscito a far breccia presso la critica, anzi è uscito piuttosto malconcio da questo primo confronto e sarebbe interessante capire cosa sia andato storto.

Stando alla recensione pubblicata da IGN, il gioco partita da una base davvero interessante ma ha finito per sprecare tutto il proprio potenziale a causa di una realizzazione estremamente approssimativa, che a quanto pare non si limita al comparto tecnico ma si estende agli altri aspetti dell'esperienza.

#Voti della critica
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