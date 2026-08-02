I voti di The Relic: First Guardian sembrano davvero deludenti

The Relic: First Guardian ha ricevuto voti piuttosto bassi dalla stampa internazionale: sebbene alcune testate abbiano assegnato al soulslike di Project Cloud Games valutazioni anche discrete, molte altre ci sono andate giù pesante.
Il risultato è una media da netta insufficienza: attualmente il gioco vanta un Metascore di 54 per la versione PS5 e di 57 per la versione PC, le due disponibili da questo venerdì: per vedere il titolo anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 bisognerà attendere ancora un po'.
- INVEN - 7,6
- Final Weapon - 7
- GameGrin - 7
- GamingBolt - 7
- PlayStation Universe - 6,5
- Game8 - 6,4
- COGconnected - 6
- Worth Playing - 5,5
- Checkpoint Gaming - 5,5
- DualShockers - 5
- RPG Fan - 4,5
- IGN - 4
- Gameliner - 4
- GamingTrend - 3
- CGMagazine - 3
Si tratta di un risultato francamente inatteso per un titolo che fin dall'annuncio sembrava piuttosto interessante, specie per il suo approccio votato a fondere esplorazione e narrazione, traendo grande ispirazione dalle leggende del folklore coreano.
Che cosa è andato storto?
Dotato fra le altre cose di un sistema di combattimento molto interessante, The Relic: First Guardian non è insomma riuscito a far breccia presso la critica, anzi è uscito piuttosto malconcio da questo primo confronto e sarebbe interessante capire cosa sia andato storto.
Stando alla recensione pubblicata da IGN, il gioco partita da una base davvero interessante ma ha finito per sprecare tutto il proprio potenziale a causa di una realizzazione estremamente approssimativa, che a quanto pare non si limita al comparto tecnico ma si estende agli altri aspetti dell'esperienza.