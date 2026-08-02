I voti di The Relic: First Guardian sembrano davvero deludenti

The Relic: First Guardian ha ricevuto voti piuttosto bassi dalla stampa internazionale: sebbene alcune testate abbiano assegnato al soulslike di Project Cloud Games valutazioni anche discrete, molte altre ci sono andate giù pesante.

Il risultato è una media da netta insufficienza: attualmente il gioco vanta un Metascore di 54 per la versione PS5 e di 57 per la versione PC, le due disponibili da questo venerdì: per vedere il titolo anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 bisognerà attendere ancora un po'.

INVEN - 7,6

Final Weapon - 7

GameGrin - 7

GamingBolt - 7

PlayStation Universe - 6,5

Game8 - 6,4

COGconnected - 6

Worth Playing - 5,5

Checkpoint Gaming - 5,5

DualShockers - 5

RPG Fan - 4,5

IGN - 4

Gameliner - 4

GamingTrend - 3

CGMagazine - 3

Si tratta di un risultato francamente inatteso per un titolo che fin dall'annuncio sembrava piuttosto interessante, specie per il suo approccio votato a fondere esplorazione e narrazione, traendo grande ispirazione dalle leggende del folklore coreano.