Un video presenta il sistema di combattimento di The Relic: First Guardian

Diversamente da altri soulslike, inoltre, la resistenza del protagonista non viene consumata dagli attacchi ma esclusivamente dalle azioni difensive come schivate e guardie, mentre il ritmo offensivo viene costruito attraverso la combinazione di armi, abilità e reliquie equipaggiate.

Tuttavia, gli sviluppatori sottolineano come non sia sufficiente attaccare senza criterio : scegliere il momento giusto per colpire, schivare o eseguire una parata sarà fondamentale per sopravvivere. nel corso della campagna.

Il combat system di The Relic: First Guardian punta a essere rapido e dinamico , ma senza sacrificare la componente strategica: ogni nemico possiede una barra della stamina che può essere ridotta attraverso attacchi e parate perfette, e che una volta esaurita fa sì che l'avversario rimanga vulnerabile per qualche istante.

Nel gioco l'esplorazione si pone come il motore di tutto : girando all'interno degli scenari si fanno delle scoperte che conducono a nuovi scontri, si ottengono delle ricompense in caso di vittoria e così è possibile far crescere il personaggio perché sia pronto alle sfide successive.

Ogni boss nasconde una storia drammatica

In arrivo il 31 luglio su PC e PS5, e poco più avanti su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, The Relic: First Guardian si ispira alle leggende del folklore coreano e punta a raccontarci delle storie, legandole spesso anche ai boss che ci troveremo ad affrontare.

In questo video, ad esempio, viene presentato un boss generato dal rimpianto di un uomo cresciuto in un piccolo e povero villaggio, deciso ad abbandonare la miseria per inseguire ricchezza e fama. Nella sua ossessione per il successo, però, ha respinto tutto ciò che davvero contava, la famiglia e gli affetti.

"Quando finalmente ha raggiunto gli obiettivi che aveva inseguito per tutta la vita, la persona con cui desiderava condividerli non era più al suo fianco. La polvere che aveva sempre disprezzato è diventata così il simbolo di un rimorso irreparabile, destinato a incatenarlo per sempre davanti alla modesta abitazione in cui era cresciuto."