WhatsApp lavora a una nuova verifica in due passaggi che potrebbe sostituire il PIN numerico con una password

WhatsApp sta sviluppando una novità che potrebbe modificare il funzionamento della verifica in due passaggi, introducendo un sistema basato su password in sostituzione dell'attuale PIN numerico. La funzione è stata individuata nella versione beta 2.26.29.4 dell'app per Android, ma al momento non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester.

Secondo quanto emerso, l'obiettivo è aumentare il livello di sicurezza degli account. Attualmente la verifica in due passaggi utilizza un codice numerico di sei cifre, mentre la nuova soluzione consentirebbe di impostare una password composta da lettere e numeri, offrendo un numero molto più elevato di combinazioni possibili.