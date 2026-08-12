Google TV con Gemini fa il suo debutto anche sui televisori TCL: ecco i modelli compatibili

Google TV con Gemini si prepara a debuttare anche sui televisori TCL, offrendo un'esperienza d'uso ancora più semplice, intuitiva e immediata. Si tratta di un marchio che per cinque anni consecutivi si è classificato al primo posto al mondo per volumi di spedizione di TV con sistema operativo Google TV. Per chi non lo sapesse, il roll-out è già iniziato in Italia e proseguirà nel corso del 2026. Vediamo di seguito ulteriori dettagli.
Un’esperienza ancora più funzionale
L'integrazione di Google Gemini contribuirà a offrire un'esperienza ancora più godibile. Gli utenti potranno infatti utilizzare la propria voce per fare richieste, cercare o scoprire contenuti, porre domande o perfino controllare altri dispositivi smart. "TCL continua a lavorare per rendere l'esperienza visiva sempre più semplice e accessibile per i consumatori di tutta Europa", ha detto Stefan Streit, CMO di TCL Europa.
"Portare l'esperienza Google TV con Gemini su un numero maggiore di TV TCL riflette in modo più ampio il nostro approccio all'intrattenimento connesso, in cui interazione intuitiva e display dalle prestazioni premium si integrano in modo naturale nella vita di tutti i giorni."
Ricordiamo che, proprio un paio di mesi fa, vi avevamo spiegato come Google avesse introdotto il controllo vocale avanzato di Gemini su alcuni modelli di televisori TCL. Accedere alle nuove funzioni è semplicissimo, dato che basterà utilizzare il pulsante dedicato al microfono presente sul telecomando o attivare l'assistente pronunciando il classico comando "Ehi Google".
Modelli compatibili
Di seguito trovate una pratica lista dei televisori compatibili. Ricordiamo ancora una volta che la distribuzione è già iniziata in Italia e continuerà nel corso del 2026.
Serie 2026:
- X11L: 98/85/75 pollici
- RM9L: 115/98/85 pollici
- C8L: 98/85/75/65/55 pollici
- C7L: 98/85/75/65/55 pollici
- RM7L: 98/85/75/65 pollici
- C6K Pro: 85/75/65/55 pollici
- A400U: 98/85/75/65/55 pollici
- A400 Pro: 98/85/75/65/55 pollici
- P8L: 98/85/75/65/55 pollici
- T8L: 98/85/75/65/55 pollici
Serie 2025:
- X11K: 98/85 pollici
- X955: 115 pollici
- C9K: 85/75/65 pollici
- C8K: 98/85/75/65/55 pollici
- Q8C: 98/85/75/65 pollici
- C7K: 115/98/85/75/65/55/50pollici
- Q7C: 98/85/75/65/55/50 pollici
- C6K: 98/85/75/65/55/50 pollici
- Q6C: 98/85/75/65/55/50 pollici
- P8K: 98/85/75/65/55 pollici
- T8C: 98/85/75/65/55 pollici
Serie 2026 (compatibili dopo l'aggiornamento del sistema ad Android U):
- A400 Pro: 43 pollici
- P7L: 85/75/65/55/50/43 pollici
- P6L: 75/65/55 pollici
Serie 2025 (compatibili dopo l'aggiornamento del sistema ad Android U):
- C6KS: 75/65/55/50 pollici
- P7K: 85/75/65/55/50/43 pollici
- P6K: 75/65/55/50/43 pollici
- V6C: 75/65/55/50/43 pollici