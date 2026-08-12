Google TV con Gemini fa il suo debutto anche sui televisori TCL: ecco i modelli compatibili

Google TV con Gemini si prepara a debuttare anche sui televisori TCL, offrendo un'esperienza d'uso ancora più semplice, intuitiva e immediata. Si tratta di un marchio che per cinque anni consecutivi si è classificato al primo posto al mondo per volumi di spedizione di TV con sistema operativo Google TV. Per chi non lo sapesse, il roll-out è già iniziato in Italia e proseguirà nel corso del 2026. Vediamo di seguito ulteriori dettagli.