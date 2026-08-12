Electronic Arts è ufficialmente saudita: cosa cambia dopo l'acquisizione da 55 miliardi

Il 4 agosto 2026 si è ufficialmente conclusa l'acquisizione (o meglio, il leveraged buyout) di Electronic Arts da parte di un consorzio che fa capo al Public Investment Fund (PIF), ovvero il fondo regio dell'Arabia Saudita. L'operazione, che è valsa 55 miliardi di dollari, ha visto l'appoggio da parte della società di private equity Silver Lake e soprattutto del fondo Affinity Partners che fa capo al genero di Donald J. Trump Jared Kushner, con $20 miliardi di finanziamento a debito forniti da JPMorgan Chase. Fra l'altro, Jared Kushner è fratello di Joshua Kushner, fondatore di quella Thrive Capital che nelle scorse settimane mirava a impadronirsi delle quote della Coppa del Mondo FIFA con l'appoggio del presidente Gianni Infantino, incontrando poi l'opposizione della maggior parte delle federazioni continentali. Quel che è successo in concreto è che Electronic Arts è diventata una "private company", ritirandosi dal NASDAQ e finendo nelle mani del fondo saudita, portando EA Sports FC e tutti gli asset della compagnia sotto l'egida della nuova proprietà e sottraendosi così alle esigenze degli investitori del mercato azionario. Non si tratta assolutamente di un'acquisizione isolata: Savvy Games Group, sussidiaria istituita dal PIF nel 2021 per gestire il consistente portafoglio saudita nei videogiochi, ne ha portate a termine parecchie nel corso degli ultimi anni. Si è impadronita di Scopely - proprietaria della gigantesca hit per mobile Monopoly GO - per $4.9 miliardi. Ha comprato Niantic (tramite Scopely) - la casa produttrice di Pokémon GO - per $3,5 miliardi. Di recente ha acquisito il colosso Moonton dietro Mobile Legends per $6 miliardi, inoltre si è accaparrata diverse imprese che operavano nel settore degli esports, come per esempio i marchi ESL e FaceIt. Nel frattempo, Electronic Gaming Development Company (EGDC) - una sussidiaria della fondazione Misk che fa capo direttamente all'erede al trono Mohammad bin Salman - ha scelto di scendere in campo in prima persona, comprando SNK e sovrintendendo il lancio di Fatal Fury: City of the Wolves. Ed è proprio per questo motivo che, nello storico picchiaduro, sono stati inseriti personaggi discussi come Cristiano Ronaldo e il DJ Salvatore Ganacci. EA vorrebbe vendere BioWare e alcune sue IP dopo l'acquisizione Fra il PIF, Savvy Games Group e EGDC, le compagnie saudite hanno accumulato quote molto importanti nella maggior parte degli attori del mercato dei videogiochi. Solo il PIF, per esempio, è il secondo azionista di Nintendo, possiede il 6% di Take Two Interactive (Grand Theft Auto), oltre che quote fra il 5% e il 12% - se si considerano tutte le sue associate - di imprese leader come Capcom, Embracer Group e Nexon (la storica quota in Activision Blizzard è stata liquidata dopo l'acquisizione di Microsoft nel 2023). Tale processo è passato anche attraverso enormi investimenti collaterali, su tutti l'istituzione della Esports World Cup, il più grande e il più ricco evento al mondo dedicato agli esports, ma soprattutto la messa in costruzione di Qiddiya City, un enorme centro urbano situato a 45km dalla capitale Riyad che sarà interamente dedicato all'intrattenimento, a sua volta dotato di un intero distretto ricamato attorno al gaming. L'acquisizione di Electronic Arts è un tassello importante in questo progetto, perché il paese mira a imporsi come leader mondiale indiscusso del settore dei videogiochi competitivi. La domanda sorge spontanea: perché l'Arabia Saudita è tanto interessata al settore dei videogiochi? La risposta è triplice: l'elemento più evidente sta nel desiderio di diversificare un'economia fondata prevalentemente sul petrolio, ma ci sono altri due obiettivi che sembrano ancor più determinanti. Mentre da una parte c'è il tentativo di bin Salman di tenersi stretta la fetta di popolazione più giovane, che è affamata di tecnologia e al contempo esposta ai tentativi di radicalizzazione di matrice religiosa, dall'altra c'è la volontà di accumulare "soft power" - il cosiddetto "potere dolce" - per modificare l'immagine dell'Arabia Saudita nel mondo.

L'evoluzione di Electronic Arts Quella di Electronic Arts è una posizione molto particolare, perché è riuscita a rimanere un'impresa estremamente solida e redditizia nonostante le ondate di critiche che l'hanno investita nel corso degli anni. L'attuale CEO Andrew Wilson, che lavora in EA fin dal 2000, è stato fra i primi dirigenti del settore a fiutare le opportunità dell'industria moderna, costruendo un impero attorno a sportivi come Madden e FIFA - oggi EA Sports FC - e soprattutto alla sua modalità live-service Ultimate Team, la cui ascesa è andata di pari passo con la scomparsa di tante altre ispirazioni creative. Proprio questo rappresenta il nodo più critico nel processo di crescita della compagnia: gli enormi franchise sportivi annuali come NFL e i grandi live-service come Apex Legends si sono rivelati delle miniere d'oro, spingendo di riflesso la dirigenza a disinvestire nelle altre direzioni. La traiettoria della moderna EA si può riassumere nella struttura di EA Sports FC e soprattutto della modalità Ultimate Team Il portafoglio di IP di EA, in effetti, è il peggiore incubo di qualsiasi videogiocatore: fra i marchi attualmente chiusi in soffitta o dismessi ci sono Ultima, Wing Commander, Dead Space, Command & Conquer, Titanfall e Burnout, ma questa è solo una piccola selezione dei franchise che hanno dovuto cedere il passo al nuovo corso. Lo stesso discorso resta valido per tutti gli studi di sviluppo che sono stati acquisiti e sono poi crollati nel corso degli anni, tra i quali spiccano nomi blasonati come quelli di Bullfrog, Westwood, Origin Systems, Pandemic, Mythic e Visceral Games. Questo è stato il risultato delle gestioni consecutive di John Riccitiello e del sopracitato Andrew Wilson, che nel corso degli ultimi vent'anni hanno profondamente cambiato la traiettoria della compagnia e generato diversi scossoni interni. Durante la settima generazione di console EA poteva vantare un portafoglio estremamente variegato, basti pensare alle numerose fatiche di BioWare o alla serie Alice di American McGee, attorno alle quali maturavano enormi tie-in, come per esempio quelli dedicati a Harry Potter, nonché il tradizionale portafoglio sportivo; addirittura, ci fu un momento in cui la dirigenza tentò d'impadronirsi di Take Two Interactive attraverso una scalata ostile. In seguito alla crisi economica del 2008, la compagnia passò attraverso un periodo difficile e pagò molte delle scelte compiute da Riccitiello, portando alla trasformazione interna che segnò l'ascesa di Wilson. Electronic Arts ha svolto un ruolo pionieristico nell'imposizione dei modelli di monetizzazione basati su loot box Da allora ne sono successe di cotte e di crude, tanto che Electronic Arts è diventato uno fra gli editori più discussi del settore: l'acquisizione di Respawn Entertainment in seguito alla "trappola" di Titanfall 2, lo scandalo delle microtransazioni pay-to-win di Star Wars: Battlefront II, il corso disastroso di BioWare fra Mass Effect Andromeda, Anthem e Dragon Age: The Veilguard, nonché il desiderio di affidare il 50% dei processi produttivi all'intelligenza artificiale, sono stati controbilanciati dalla crescita pressoché costante del fatturato, specialmente nell'epoca successiva alla pandemia globale.

Tutti i franchise di Electronic Arts Vista l'entità dell'operazione, vale la pena fare il punto sui franchise di Electronic Arts e sulla loro condizione al momento del leveraged buyout, nel tentativo di ottenere un quadro più chiaro possibile del futuro della compagnia. Franchise Sviluppatore Ultimo Lancio Stato Anthem BioWare 2018 Inattivo Apex Legends Respawn Entertainment 2019 Attivo Army of Two Visceral Games 2013 Ucciso Battlefield Battlefield Studios 2025 Attivo Bejeweled PopCap Games 2020 Attivo Burnout Criterion Games 2011 Inattivo Colin McRae

Dirt

WRC Codemasters 2023 Attivo Command & Conquer Westwood

EA Redwood 2018 Inattivo Dead Space Visceral Games 2013 Inattivo Def Jam EA Big 2007 Ucciso Dragon Age BioWare 2024 Incerto Dungeon Keeper Bullfrog

Mythic 2014 Ucciso EA Sports College Football EA Sports 2027 Attivo EA Sports FC EA Sports 2027 Attivo F1 Codemasters 2025 Attivo FIFA Street EA Big 2005 Ucciso Fight Night EA Sports 2011 Inattivo GRID

TOCA Codemasters 2022 Attivo Jade Empire BioWare 2005 Ucciso Madden NFL EA Sports 2027 Attivo Mass Effect BioWare 2017 Incerto Medal of Honor Respawn Entertainment 2020 (VR) Incerto Micro Machines Codemasters 2017 Inattivo Mirror's Edge DICE 2017 Inattivo Need for Speed Criterion

Codemasters 2022 Incerto NHL EA Sports 2027 Attivo Operation Flashpoint Bohemia

Codemasters 2011 Ucciso Overlord Codemasters 2015 Ucciso Peggle PopCap 2020 Attivo Plants vs. Zombies PopCap 2025 Attivo Populous Bullfrog

Genki 2008 Annichilito SimCity Maxis 2013 Ucciso The Sims Maxis 2014 Attivo SKATE Full Circle 2025 Attivo SSX EA Big 2012 Ucciso Star Wars Battlefront Motive 2017 Incerto Star Wars Jedi Respawn Entertainment 2023 Attivo Syndicate Bullfrog 2012 Annichilito >Theme Park Bullfrog 1994 Ucciso Titanfall Respawn Entertainment 2016 Ucciso Ultima Origin Systems

Mythic 2013 Distrutto Unravel Coldwood 2018 Inattivo Wing Commander Origin Systems 2007 Ucciso

Il periodo antecedente il leveraged buyout A partire dal 2023, Electronic Arts ha avviato un lungo periodo di ristrutturazione interna che ha portato a tantissime ondate di licenziamenti e una riorganizzazione generale degli studi e dei progetti. All'inizio dell'anno è stato chiuso Industrial Toys, portando alla cancellazione di Apex Legends Mobile. Poco più tardi, la compagnia ha licenziato 200 tester della sede di Baton Rouge, prima di annunciare una riduzione del 6% di tutto il personale della società, per un totale di 775 posizioni tagliate. Durante l'estate, in seguito alla separazione dell'organico in due entità distinte, ovvero EA Sports e EA Entertainment, la mannaia è calata su BioWare, conducendo a una riduzione del 20% della forza lavoro, e poi su un numero mai dichiarato di impiegati Codemasters. La caduta di BioWare è un simbolo della gestione creativa recente di Electronic Arts Il 2024 si è aperto nella stessa maniera, con il licenziamento di altri 670 dipendenti, il 5% del totale, nonché la cancellazione di una IP ambientata nell'universo di Star Wars. Infine è toccato al 2025, annata che ha portato a una drastica riduzione del personale di BioWare - che dopo Dragon Age: The Veilguard conta meno di 100 sviluppatori - e altri 300 licenziamenti generalizzati, circa un terzo dei quali in Respawn Entertainment, che ha interrotto i lavori su due produzioni fra cui spiccava un nuovo videogioco nell'universo di Titanfall. L'ultimo atto è coinciso con un'ulteriore ondata di licenziamenti in Codemasters e la chiusura di Cliffhanger Games, cui è seguita la cancellazione del videogioco dedicato a Black Panther. Tra il 2024 e il 2025 è stato registrato un calo dei ricavi che la dirigenza ha attribuito alle performance deludenti di EA Sports FC e Dragon Age: The Veilguard, riconoscendo molta più responsabilità al titolo calcistico, delineando il quadro che ha condotto all'acquisizione.