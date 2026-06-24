L'IA starebbe facendo esplodere la creatività dentro Electronic Arts

Laura Miele, presidente dell'enterprise development di Electronic Arts, ha parlato del ruolo crescente dell'intelligenza artificiale nello sviluppo dei videogiochi, sostenendo che la tecnologia stia già offrendo benefici concreti ai team di sviluppo. In un'intervista concessa alla newsletter The Game Business, la dirigente ha spiegato che l'adozione di strumenti basati sull'IA sta contribuendo a eliminare alcune delle attività più ripetitive e dispendiose in termini di tempo, lasciando agli sviluppatori maggiori opportunità di concentrarsi sulla creatività. Quelli che non saranno licenziati a breve , chiaramente.

Esplosione creativa

Alla domanda se l'intelligenza artificiale possa accelerare lo sviluppo dei videogiochi, Miele ha risposto che "forse in alcune aree lo farà", sottolineando però che l'aspetto più importante riguarda il miglioramento dei flussi di lavoro.

Il logo di Electronic Arts

La dirigente ha spiegato che uno dei suoi obiettivi è sempre stato quello di aiutare gli sviluppatori a esprimere al meglio il proprio talento. "Ho sempre voluto essere una risorsa per loro e aiutarli a creare esperienze che possano definire una carriera", ha affermato. "Quello che ho visto è che l'intelligenza artificiale sta contribuendo a eliminare gli ostacoli dalle nostre pipeline, dai nostri strumenti e dai nostri flussi di lavoro. È stato davvero entusiasmante. Ha eliminato parte della monotonia dalle loro attività."

Pur senza entrare nei dettagli di progetti specifici, Miele ha dichiarato di aver osservato processi di prototipazione più rapidi grazie all'impiego dell'IA. Secondo la dirigente, anche la fase creativa ne avrebbe tratto beneficio, con idee che riescono a trasformarsi più velocemente in elementi concreti all'interno dei giochi. "Lo stiamo vedendo chiaramente", ha aggiunto. "Credo che ci sia una vera crescita della creatività quando si riesce a rimuovere alcune delle attività più noiose dal processo di sviluppo."

Va detto che queste dichiarazioni entusiaste sull'integrazione dell'IA nel processo di sviluppo spesso vengono dai dirigenti e responsabili vari, che di sviluppo comprendono gran poco. Parallelamente, un recente studio condotto dalla Game Developers Conference (GDC) ha evidenziato come un numero crescente di professionisti del settore ritenga che l'intelligenza artificiale generativa stia avendo un impatto negativo sull'industria videoludica, mentre altri casi hanno manifestato un entusiasmo moderato per l'impiego di queste tecnologie.