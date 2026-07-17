L'acquisizione di Electronic Arts starebbe per essere approvata dall'Unione Europea

L'acquisizione ha già ricevuto l'approvazione degli azionisti di EA lo scorso dicembre, ma mancavano ancora le autorizzazioni da parte delle autorità di regolamentazione. Ebbene, quello rappresentato dall'Unione Europea sarebbe di fatto l'ultimo ostacolo al completamento dell'operazione.

Pare che l'Unione Europea sia pronta ad approvare l'acquisizione di Electronic Arts da parte del fondo sovrano saudita: a riferirlo è Reuters, le cui fonti parlano di un'operazione ormai prossima all'ufficializzazione presso gli uffici di Bruxelles.

Un'influenza sempre maggiore

Come sappiamo, l'interesse dell'Arabia Saudita per il mercato dei videogiochi non è una novità, e infatti nel corso degli ultimi anni questo paese ha investito miliardi di dollari nel settore, tramite il Public Investment Fund e altre realtà.

Uno dei personaggi di Battlefield 6

Lo scorso marzo, ad esempio, la Electronic Gaming Development Company saudita ha acquistato una partecipazione del 5% in Capcom dopo aver acquisito il 96% di SNK nell'aprile del 2022.

Lo scorso settembre, inoltre, un'altra società saudita, Qiddiya, ha acquistato RTS, compagnia co-proprietaria dell'EVO, uno degli eventi competitivi più importanti al mondo per gli appassionati di picchiaduro.