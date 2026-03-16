Una società d'investimento saudita ha acquistato molte azioni di Capcom

La società di investimento saudita Electronic Gaming Development Company (EGDC) ha acquisito una quota significativa di Capcom , uno dei più prestigiosi editori di videogiochi giapponesi, come riportato da GameBiz, che ha avuto modo di visionare un documento presentato il 13 marzo al Kanto Local Finance Bureau. Quante azioni sono state acquistate?

Mohammed bin Salman

Stando alle carte ora EGDC possiede il 5,03% delle azioni di Capcom, pari a 26.788.500 titoli. Nella comunicazione ufficiale l'azienda ha precisato che lo scopo dell'operazione è un "investimento puro", cioè ottenere profitti tramite l'aumento del valore delle azioni o attraverso i dividendi.

Capcom ha moltissime proprietà intellettuali prestigiose

Fondata nel 2020, EGDC è controllata dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman tramite la sua fondazione MiSK Foundation. La società è già nota nel settore videoludico per aver acquisito nel 2022 la maggioranza dello studio giapponese SNK Corporation, diventandone la società madre dopo aver comprato inizialmente il 96% delle azioni (salite successivamente al 100%). SNK è lo sviluppatore di celebri serie come Fatal Fury e The King of Fighters.

L'ingresso di EGDC nel capitale di Capcom rappresenta quindi un ulteriore passo nella strategia di investimento saudita nel settore videoludico, anche se, almeno ufficialmente, l'operazione è stata presentata come un investimento finanziario senza intenti di controllo diretto.