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Capcom ha incassato più del previsto grazie a Resident Evil Requiem

Capcom ha dovuto rivedere al rialzo le stime per l'anno fiscale che si è concluso lo scorso 31 marzo per via delle eccellenti vendite di Resident Evil Requiem.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/04/2026
Grace in Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
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Resident Evil Requiem ha permesso a Capcom di incassare più del previsto nel corso dell'ultimo anno fiscale, che si è concluso lo scorso 31 marzo: la casa giapponese ha dovuto rivedere al rialzo le stime che aveva effettuato, aggiornando i propri documenti.

Nel dettaglio, l'azienda prevede ora ricavi netti pari a 195,3 miliardi di yen (circa 1,25 miliardi di dollari), in aumento rispetto alla precedente stima che era pari a 190 miliardi di yen (circa 1,22 miliardi di dollari).

Anche il profitto operativo è stato rivisto al rialzo, passando da 73 miliardi di yen (circa 470 milioni di dollari) a 75,2 miliardi di yen (circa 485 milioni di dollari); così come l'utile ordinario, ora atteso a 74,1 miliardi di yen (circa 478 milioni di dollari), rispetto ai 70 miliardi di yen precedenti (circa 451 milioni di dollari).

Resident Evil Requiem ha raggiunto un altro record di vendite, sta andando meglio di tutti gli altri capitoli Resident Evil Requiem ha raggiunto un altro record di vendite, sta andando meglio di tutti gli altri capitoli

L'utile netto attribuibile agli azionisti di Capcom dovrebbe raggiungere i 54,5 miliardi di yen (circa 351 milioni di dollari), superando i 51 miliardi di yen (circa 329 milioni di dollari) della stima iniziale.

Un grande successo

Mentre i fan parlano dei videogiochi dimenticati di Capcom che dovrebbero tornare, non c'è dubbio che la casa di Osaka stia vivendo un periodo di grande splendore, grazie a una serie di successi lanciati sul mercato uno dopo l'altro.

Nel suo comunicato stampa, l'azienda ha spiegato che la crescita realizzata in chiusura dell'ultimo anno fiscale è legata soprattutto alle prestazioni di Resident Evil Requiem, ma hanno inciso anche i titoli del catalogo, probabilmente grazie alle promozioni a cui vengono ciclicamente soggetti.

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