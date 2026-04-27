Capcom ha incassato più del previsto grazie a Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem ha permesso a Capcom di incassare più del previsto nel corso dell'ultimo anno fiscale, che si è concluso lo scorso 31 marzo: la casa giapponese ha dovuto rivedere al rialzo le stime che aveva effettuato, aggiornando i propri documenti.

Nel dettaglio, l'azienda prevede ora ricavi netti pari a 195,3 miliardi di yen (circa 1,25 miliardi di dollari), in aumento rispetto alla precedente stima che era pari a 190 miliardi di yen (circa 1,22 miliardi di dollari).

Anche il profitto operativo è stato rivisto al rialzo, passando da 73 miliardi di yen (circa 470 milioni di dollari) a 75,2 miliardi di yen (circa 485 milioni di dollari); così come l'utile ordinario, ora atteso a 74,1 miliardi di yen (circa 478 milioni di dollari), rispetto ai 70 miliardi di yen precedenti (circa 451 milioni di dollari).

L'utile netto attribuibile agli azionisti di Capcom dovrebbe raggiungere i 54,5 miliardi di yen (circa 351 milioni di dollari), superando i 51 miliardi di yen (circa 329 milioni di dollari) della stima iniziale.