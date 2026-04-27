Disponibile l'aggiornamento di primavera e il primo DLC importante di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

The Chinese Room ha pubblicato l'aggiornamento di primavera di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 , che mira a rinnovare profondamente il gioco. Definito dal team di sviluppo come la patch più corposa pubblicata finora, questo porta con sé numerose funzionalità richieste a gran voce dalla community, un'importante ristrutturazione delle missioni e una revisione massiccia del sistema di combattimento , arrivando in concomitanza con il lancio del nuovo DLC Loose Cannon .

Tantissime novità

Tra le novità più rilevanti ci sono sicuramente gli interventi volti a rendere l'esperienza più fluida. Dal menu di pausa è ora possibile selezionare l'opzione Save Last Checkpoint, che crea immediatamente un salvataggio manuale basato sull'ultimo punto di controllo raggiunto (solitamente prima o dopo un dialogo o uno scontro). È lo strumento perfetto per chi ama esplorare i bivi narrativi: permette di salvare prima di una conversazione importante e, in caso di esito indesiderato, ricaricare la partita per fare altre scelte.

Inoltre, per risparmiare tempo, e i tacchi delle scarpe di Fabien, è stato introdotto un nuovo sistema di viaggio rapido. Sulla mappa di Seattle, i giocatori potranno selezionare uno dei sei informatori del Malkavian (come Mr Lemon o Carla) per teletrasportarsi nelle loro vicinanze. Questo non solo permette di fare un rapido "spuntino", ma avvicina il giocatore all'obiettivo successivo, riducendo le camminate.

Sfruttando il lavoro fatto per il DLC Loose Cannon, gli sviluppatori hanno dotato anche la protagonista Phyre di nuove meccaniche di combattimento. Ora è possibile impugnare fisicamente le armi bianche, che non sono più relegate alla sola telecinesi.

Le risse diventano più semplici: attaccando mentre si è in modalità di puntamento delle abilità, il tempo, precedentemente rallentato per mirare, tornerà a scorrere a velocità normale solo per la durata del colpo, per poi rallentare di nuovo, facilitando il controllo di più nemici. A questo si aggiunge la nuova meccanica di parata: semplicemente guardando verso un attacco in arrivo senza compiere altre azioni, il protagonista parerà il colpo riducendo drasticamente i danni subiti.

L'aggiornamento interviene a gamba tesa anche sul ritmo della campagna. Molte missioni, prima considerate principali, sono state declassate a secondarie (come The Dutiful Beloved e Dish of the Day), riducendo i tempi morti tra gli eventi chiave della storia e offrendo maggiore libertà nelle partite successive. Da notare che le missioni di Mrs. Thorn sono ora esclusive per il clan Tremere, mentre quelle di Niko per il clan Banu Haqim.

I punti esperienza sono stati ribilanciati: le ricompense per missioni principali e collezionabili sono state aumentate sensibilmente, mentre è stata azzerata l'esperienza ottenuta nutrendosi dei semplici passanti, disincentivando così le lunghe e tediose sessioni di "grinding". È stata inoltre aggiunta la possibilità di annullare alcune abilità (come Unseen Aura o Mass Manipulation) per recuperare i punti sangue spesi.

Oltre a questo, sono stati corretti moltissimi bug residui in tutte le versioni. Per ulteriori dettagli sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.