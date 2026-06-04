Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: dettagli e data di lancio per "The Flower & the Flame", l'ultimo DLC del gioco

Attraverso il trentatreesimo "Dev Diary", il team di sviluppo di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha annunciato la data di uscita del DLC The Flower & the Flame , fissata per il 10 giugno 2026. L'espansione segna un traguardo importante per la produzione: gli sviluppatori hanno infatti confermato che "con l'uscita di The Flower & the Flame, la roadmap post-lancio di Bloodlines 2 si concluderà", aggiungendo che in questo modo "la nostra storia a Seattle sarà completa".

Nei panni di Ysabella

The Flower & the Flame si presenta come un DLC narrativo stand-alone che mette i giocatori nei panni di Ysabella Moore, Primogenita dei Toreador di Seattle. La trama, articolata in quattro nuove missioni, copre gli eventi che si svolgono parallelamente alla campagna principale (tra gli incontri di Ysabella con Phyre), includendo anche alcuni retroscena precedenti al risveglio del o della Nomade. La narrazione esplorerà la posizione di Ysabella tra i cospiratori della corte di Seattle e le motivazioni che l'hanno spinta a tradirli, "tutto in nome dell'arte".

Sul fronte del gameplay, il sistema di combattimento è stato adattato per riflettere il passato da ballerina classica della protagonista, puntando su velocità ed eleganza. La principale differenza meccanica rispetto al gioco base è l'introduzione del "Filo Spinato", che sostituisce la Telecinesi. Questo strumento permette di immobilizzare i nemici per controllare il ritmo dello scontro, attirarli a sé per esporli agli attacchi, o manipolare oggetti e armi a distanza.

Inoltre, gli attacchi base a mani nude sono stati sostituiti dall'uso di un'arma personalizzata. Gli attacchi pesanti consistono in rapide serie di fendenti in grado di decapitare i nemici, un'azione che garantisce a Ysabella un temporaneo aumento della velocità. Ad ampliare l'arsenale vi è la possibilità di equipaggiare qualsiasi arma presente nel gioco e di impugnare due armi da fuoco contemporaneamente se dello stesso tipo.

A livello narrativo e ruolistico, l'espansione introduce un sistema morale esclusivo per Ysabella. I giocatori dovranno bilanciare diverse sfaccettature della sua personalità: la ricerca della fama artistica, la fredda manipolazione dei comprimari o la scelta di liberare la propria Bestia interiore. Queste decisioni influenzeranno i dialoghi, le relazioni e l'epilogo del personaggio.

Infine, il DLC includerà due oggetti cosmetici (l'abito e l'acconciatura di Ysabella) utilizzabili da Phyre nel gioco base. L'uscita di The Flower & the Flame sarà accompagnata da un "Summer Update", che migliorerà il gioco nel suo complesso. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.