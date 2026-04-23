L'espansione Loose Cannon di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha una data d'uscita

Lo studio di sviluppo The Chinese Room e l'editore Paradox Interactive hanno annunciato la data d'uscita di Loose Cannon , il primo DLC narrativo dell'action narrativo con elementi da gioco di ruolo Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 . La novità arriva accompagnata da un trailer, che mostra il gameplay specifico dell'espansione.

Un nuovo punto di vista: la storia di Benny

La grande novità di questa espansione è il radicale cambio di prospettiva. I giocatori abbandoneranno infatti le vesti di Phyre per calarsi in quelle di Benny Muldoon.

"Quando abbiamo avuto l'opportunità di creare dei DLC aggiuntivi, Benny è stato il primo personaggio che ci è venuto in mente per dargli una serie di missioni interamente dedicata", raccontano gli sviluppatori. Il DLC, strutturato in 4 nuove missioni, nasce con l'obiettivo di colmare i vuoti narrativi della campagna principale.

La storia coprirà un arco temporale che va da poco dopo il primo incontro tra Phyre e Benny nel gioco base, fino al loro incontro successivo, esplorando anche eventi antecedenti al risveglio del Nomade a Seattle. I giocatori potranno finalmente scoprire i segreti di Benny, le sue reali motivazioni e il modo in cui le sue scelte hanno plasmato il destino della città.

Pad alla mano, l'esperienza promette di essere radicalmente diversa da quella del gioco base. Come vampire del clan Brujah, Benny fa affidamento su un approccio decisamente brutale e diretto, perdendo alcune abilità in favore di un arsenale molto più violento.

La novità più clamorosa, suggerita dallo stesso titolo del DLC ("Mina vagante"), è l'introduzione di una vera e propria componente da sparatutto in prima persona. La fidata compagna di Benny è una pistola da 9mm pesantemente personalizzata: dotata di un caricatore ad alta capacità e di un compensatore, è stata modificata per il fuoco completamente automatico. Un'arma dal rinculo ingestibile per un normale mortale, ma un banale contrattempo per la forza sovrumana di un Brujah.

Oltre alle armi da fuoco, il sistema di combattimento integrerà armi bianche raccoglibili sul campo, da lenti ma devastanti martelli da guerra a rapidissimi coltelli, e un rinnovato sistema di combattimento corpo a corpo, ricco di esecuzioni particolarmente cruente, che riflettono la peculiare visione della giustizia di Benny.

A fare da contorno a "Loose Cannon" troveremo un nuovo set di trofei e obiettivi, oltre a due elementi cosmetici inediti (l'abito e gli occhiali da sole di Benny) utilizzabili da Phyre nel gioco base. Il team ha inoltre voluto rassicurare i fan sul supporto a lungo termine del titolo pubblicando la roadmap aggiornata per il 2026, che prevede il rilascio di due aggiornamenti maggiori e due DLC. Il prossimo passo sarà il corposo "Aggiornamento di Primavera", in uscita proprio in concomitanza con Loose Cannon. I dettagli su questo update, che promette numerosi miglioramenti e correzioni di bug per il gioco base, saranno al centro del prossimo diario di sviluppo.