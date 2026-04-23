La sequenza di apertura di Diablo 4: Lord of Hatred è inquietante

Il demonio prova in tutti i modi a piegare la volontà della donna, mostrandole anche stavolta delle feroci allucinazioni ma realizzando a un certo punto che qualcosa è cambiato. Gli eroi hanno dunque una speranza?

Protagonista del video è anche stavolta la povera Neyrelle, impegnata in un confronto con il potentissimo Mefisto che non sembra lasciarle scampo e che apre le danze rispetto agli effettivi contenuti dell'espansione, che ci vedrà appunto affrontare il Signore dell'Odio.

Blizzard ha pubblicato la sequenza di apertura di Diablo 4: Lord of Hatred , e anche stavolta si tratta di qualcosa di inquietante e splendido al tempo stesso: un'opening eccezionale sul piano tecnico e artistico, ma che colpisce duro sul fronte delle emozioni.

Le novità dell'espansione

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, abbiamo provato Diablo 4: Lord of Hatred e le novità dell'espansione, fra cui le nuove classi del Paladino e dello Stregone, che introducono nuovi approcci all'azione ormai consolidata della serie Blizzard.

Naturalmente gli sviluppatori hanno approfittato dell'occasione per aggiornare anche le meccaniche, la gestione del bottino e le dinamiche relative ai contenuti endgame, queste ultime ripensate rispetto agli esordi al fine di garantire una maggiore varietà delle attività.