La sequenza di apertura di Diablo 4: Lord of Hatred è inquietante

Blizzard ha pubblicato la sequenza di apertura di Diablo 4: Lord of Hatred, e anche stavolta si tratta di qualcosa di inquietante e splendido al tempo stesso: un'opening eccezionale sul piano tecnico e artistico, ma che colpisce duro sul fronte delle emozioni.
Protagonista del video è anche stavolta la povera Neyrelle, impegnata in un confronto con il potentissimo Mefisto che non sembra lasciarle scampo e che apre le danze rispetto agli effettivi contenuti dell'espansione, che ci vedrà appunto affrontare il Signore dell'Odio.
Il demonio prova in tutti i modi a piegare la volontà della donna, mostrandole anche stavolta delle feroci allucinazioni ma realizzando a un certo punto che qualcosa è cambiato. Gli eroi hanno dunque una speranza?
Lord of Hatred porterà i giocatori di Diablo 4 verso lo scontro definitivo con Mefisto, figura centrale di una trama che chiude l'arco narrativo iniziato con il lancio del gioco nel 2023, sullo sfondo della regione inedita di Skovos.
Le novità dell'espansione
Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, abbiamo provato Diablo 4: Lord of Hatred e le novità dell'espansione, fra cui le nuove classi del Paladino e dello Stregone, che introducono nuovi approcci all'azione ormai consolidata della serie Blizzard.
Naturalmente gli sviluppatori hanno approfittato dell'occasione per aggiornare anche le meccaniche, la gestione del bottino e le dinamiche relative ai contenuti endgame, queste ultime ripensate rispetto agli esordi al fine di garantire una maggiore varietà delle attività.