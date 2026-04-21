Il trailer di lancio ci ricorda l'imminente arrivo di Diablo IV: Lord of Hatred

Sul fronte della trama, i giocatori saranno chiamati ad affrontare la battaglia finale contro Mefisto , il Primo Maligno e Signore dell'Odio, deciso a raggiungere le Pozze della creazione per spazzare via il genere umano.

Blizzard ha deciso di ricordarci l'arrivo dell'espansione Diablo IV: Lord of Hatred il 28 aprile, con uno spettacolare trailer di lancio . Come saprete, introduce non solo dei nuovi contenuti narrativi, ma revisiona anche le meccaniche di base e segna il ritorno di alcune caratteristiche storiche amatissime dai fan.

Il trailer

Come raccontato nel nostro provato, per fermare l'avanzata demoniaca, i giocatori esploreranno la regione inedita di Skovos. Questa terra, antica culla della civiltà un tempo abitata da Lilith e Inarius, è oggi dominata dall'Oracolo e dalla Regina Amazzone.

Lord of Hatred porta con sé due nuove classi: la prima, è il Paladino: un guerriero versatile che unisce la devastazione del combattimento corpo a corpo, armato di martello e scudo, al potere curativo e offensivo della Luce Sacra. Al lancio dell'espansione arriverà invece lo Stregone, capace di squarciare il velo tra i mondi per incanalare la pura forza distruttiva degli Inferi.

Con Lord of Hatred, l'Albero delle Abilità verrà modificato per tutte e otto le classi (con un aumento del level cap e nuove varianti sbloccabili), mentre la ricerca dell'equipaggiamento sarà snellita grazie al richiestissimo filtro per il bottino.

Ma la vera notizia per i veterani della saga è il ritorno della trasmutazione con il Cubo Horadrico, accompagnato dall'introduzione di un nuovo oggetto, il Talismano. Inoltre, anche l'endgame subirà una radicale trasformazione per offrire un alto livello di sfida e personalizzazione.

Vi ricordiamo, infine, che Lord of Hatred include nel pacchetto anche la precedente espansione, Vessel of Hatred, che consente da subito di accedere alla classe degli Spiritisti, ai Mercenari e alla regione di Nahantu. I bonus pre-order garantiranno inoltre l'accesso anticipato al Paladino, schede extra per il Forziere, due nuovi slot personaggio e oggetti cosmetici esclusivi.