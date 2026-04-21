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Il trailer di lancio ci ricorda l'imminente arrivo di Diablo IV: Lord of Hatred

Presto potremo giocare a Diablo IV: Lord of Hatred, come ci ricorda il trailer di lancio, pieno di sequenze spettacolari.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   21/04/2026
Lilith in Diablo IV: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
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Blizzard ha deciso di ricordarci l'arrivo dell'espansione Diablo IV: Lord of Hatred il 28 aprile, con uno spettacolare trailer di lancio. Come saprete, introduce non solo dei nuovi contenuti narrativi, ma revisiona anche le meccaniche di base e segna il ritorno di alcune caratteristiche storiche amatissime dai fan.

Sul fronte della trama, i giocatori saranno chiamati ad affrontare la battaglia finale contro Mefisto, il Primo Maligno e Signore dell'Odio, deciso a raggiungere le Pozze della creazione per spazzare via il genere umano.

Il trailer

Come raccontato nel nostro provato, per fermare l'avanzata demoniaca, i giocatori esploreranno la regione inedita di Skovos. Questa terra, antica culla della civiltà un tempo abitata da Lilith e Inarius, è oggi dominata dall'Oracolo e dalla Regina Amazzone.

Lord of Hatred porta con sé due nuove classi: la prima, è il Paladino: un guerriero versatile che unisce la devastazione del combattimento corpo a corpo, armato di martello e scudo, al potere curativo e offensivo della Luce Sacra. Al lancio dell'espansione arriverà invece lo Stregone, capace di squarciare il velo tra i mondi per incanalare la pura forza distruttiva degli Inferi.

Paul Cuisset ha deciso di realizzare una remaster di Darkstone, un clone di Diablo passato ingiustamente inosservato Paul Cuisset ha deciso di realizzare una remaster di Darkstone, un clone di Diablo passato ingiustamente inosservato

Con Lord of Hatred, l'Albero delle Abilità verrà modificato per tutte e otto le classi (con un aumento del level cap e nuove varianti sbloccabili), mentre la ricerca dell'equipaggiamento sarà snellita grazie al richiestissimo filtro per il bottino.

Ma la vera notizia per i veterani della saga è il ritorno della trasmutazione con il Cubo Horadrico, accompagnato dall'introduzione di un nuovo oggetto, il Talismano. Inoltre, anche l'endgame subirà una radicale trasformazione per offrire un alto livello di sfida e personalizzazione.

Vi ricordiamo, infine, che Lord of Hatred include nel pacchetto anche la precedente espansione, Vessel of Hatred, che consente da subito di accedere alla classe degli Spiritisti, ai Mercenari e alla regione di Nahantu. I bonus pre-order garantiranno inoltre l'accesso anticipato al Paladino, schede extra per il Forziere, due nuovi slot personaggio e oggetti cosmetici esclusivi.

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