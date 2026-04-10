Paul Cuisset ha deciso di realizzare una remaster di Darkstone, un clone di Diablo passato ingiustamente inosservato

Un gioco da riscoprire

Tra i tanti cloni di Diablo nati alla fine degli anni '90, Darkstone è uno di quei titoli oggi quasi dimenticati, insieme ad altri cloni dell'epoca che non sono riusciti a lasciare il segno. Eppure, chi lo ha giocato, vi dirà che il titolo sviluppato da Paul Cuisset aveva alcune idee peculiari che lo distinguevano dalla massa.