iPhone 18 Pro, Apple sarebbe ancora indecisa sulla Dynamic Island

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato alcune immagini condivise online che mostrerebbero dei prototipi di iPhone 18 Pro con una Dynamic Island più piccola . Diverse fonti hanno "confermato" queste possibili modifiche, in particolare il riposizionamento del sensore Face ID sul lato sinistro dello schermo. Tuttavia, Apple non avrebbe ancora preso una decisione definitiva e sarebbe ancora incerta, secondo le ultime indiscrezioni.

Due opzioni, ma ancora nessuna scelta

Secondo quanto riportato dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo, Apple starebbe attualmente valutando due opzioni per la Dynamic Island. Attualmente, però, non avrebbe ancora preso una decisione. Le indiscrezioni provenienti dalla catena di fornitura suggeriscono due scenari: uno schermo praticamente identico a quello dell'iPhone 17 Pro e uno, invece, con una Dynamic Island molto più piccola. Come vi abbiamo anticipato, in quest'ultimo caso si tratta delle modifiche intraviste negli ultimi giorni, con il Face ID spostato insieme ad altri componenti.

Insomma, le opzioni sono due: lasciare tutto invariato o ridurre la Dynamic Island. In ogni caso, le informazioni al riguardo sono piuttosto contrastanti. Alcuni informatori come Mark Gurman di Bloomberg, Ross Young di DSCC e altri ancora suggeriscono una riduzione del 35% rispetto alla Dynamic Island su iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro

Secondo alcuni, anche il retro dello smartphone potrebbe introdurre delle modifiche, più precisamente ai materiali del corpo e ad alcuni dettagli di design. Tuttavia, l'attuale confusione non consente di trarre conclusioni certe, quindi vi invitiamo a prendere queste informazioni con la dovuta cautela.