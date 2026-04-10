Undertale invade Rift of the Necrodancer con un DLC pieno di musica da Toby Fox

Si prospetta un interessante cross-over all'interno di Rift of the Necrodancer, con il prossimo arrivo di un DLC legato a Undertale, contenente varie tracce musicali tratte dal gioco di Toby Fox.

Il particolare gioco ritmico da parte di Brace Yourself e Tic Toc Games sta dunque per arricchire il suo ampio catalogo musicale con alcune tracce tratte dal celebre Undertale, che gode di un notevole seguito anche sul fronte musicale, dove l'eclettico Toby Fox si è sbizzarrito in vari brani interessanti.

È stato dunque annunciato l'Undertale Music Pack, già disponibile su Steam in queste ore e in arrivo successivamente anche su Nintendo Switch, in attesa di ulteriori informazioni sulla data di uscita per quest'ultima versione.