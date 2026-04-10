Undertale invade Rift of the Necrodancer con un DLC pieno di musica da Toby Fox

Si prospetta un interessante cross-over all'interno di Rift of the Necrodancer, con il prossimo arrivo di un DLC legato a Undertale, contenente varie tracce musicali tratte dal gioco di Toby Fox.
Il particolare gioco ritmico da parte di Brace Yourself e Tic Toc Games sta dunque per arricchire il suo ampio catalogo musicale con alcune tracce tratte dal celebre Undertale, che gode di un notevole seguito anche sul fronte musicale, dove l'eclettico Toby Fox si è sbizzarrito in vari brani interessanti.
È stato dunque annunciato l'Undertale Music Pack, già disponibile su Steam in queste ore e in arrivo successivamente anche su Nintendo Switch, in attesa di ulteriori informazioni sulla data di uscita per quest'ultima versione.
I contenuti del DLC Undertale Music Pack
La collaborazione è stata annunciata nel corso dell'evento Triple I Initiative, e si concretizza al momento con il lancio del DLC Undertale Music Pack per Rift of the Necrodancer, mettendo insieme due mondi che, effettivamente, sembrano andare particolarmente d'accordo.
Il pacchetto musicale aggiuntivo viene venduto al prezzo di 7,27€ su PC, attualmente in promozione a 6,54€ e costerà probabilmente una cifra simile anche su Nintendo Switch, forse intorno ai 7,99€.
All'interno del pacchetto aggiuntivo troviamo sei tracce musicali tratte da Undertale, da utilizzare all'interno di Rift of the Necrodancer, ovvero:
- Hopes and Dreams
- Death by Glamour
- Bergentrückung / Asgore
- Battle Against a True Hero
- Megalovania
- Spider Dance
L'ultima, in particolare, è un aggiunta bonus gratuita per celebrare questa collaborazione.
Oltre alle musiche, ogni Rhythm Rift di Undertale è caratterizzato dai seguenti elementi:
- Un membro del cast di Rift in un cosplay sul proprio personaggio preferito di Undertale
- Visualizzatore di sfondo con effetti particellari speciali
- Quattro livelli di difficoltà con facile, medio, difficile e impossibile
- Modalità Remix, che modifica ogni volta alcuni elementi del gioco
- Oggetti custom a tema Undertale da utilizzare nel proprio profilo
Sebbene sia un po' in ritardo, anche questa iniziativa potrebbe rientrare nelle celebrazioni sui 10 anni di Undertale, che sono stati festeggiati nel 2025.