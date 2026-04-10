S.T.A.L.K.E.R. - Il Gioco da Tavolo: una trasposizione quasi perfetta del videogioco GSC World

Awakening Realms ha fatto davvero un ottimo lavoro nel trasformare S.T.A.L.K.E.R. in un gioco da tavolo all'altezza. S.T.A.L.K.E.R. - Il Gioco da Tavolo è costoso, grosso e pesante, la scatola quasi intimorisce, ma all'interno, oltre ai pezzi necessari per giocare, troverete centinaia di ore di divertimento. A patto che vi interessi uno strategico bello duro, un "dungeon crawler" che in questo caso acquista i connotati di uno "zone crawler", in grado di riproporre davvero tutte le caratteristiche fondamentali del videogioco. La grande libertà concessa ai giocatori, l'alta rigiocabilità e il fenomenale sistema che controlla il movimento dei bot valgono il prezzo del biglietto.

Radioattivamente fedele Nel boardgame di S.T.A.L.K.E.R. c'è tutto: le anomalie, tantissime armi, i bulloni da lanciare per confondere i nemici e per cercare un passaggio tra le manifestazioni della zona, nemici umani suddivisi in fazioni che collaborano o si combattono a seconda dei casi, mutanti con o senza poteri psionici, artefatti da scovare con i rilevatori, missioni da attivare e portare a termine in un tentativo. Giocare in solitario è davvero molto divertente, in due ancora di più. Mentre in tre e in quattro le cose si faranno particolarmente difficili visto che i soldi basteranno a malapena per equipaggiare tutti Nella campagna si può anche esplorare la zona trovando nuovi rifugi, sbloccare nuovi mercanti dai quali vendere e comprare equipaggiamento. L'unico elemento che può far storcere il naso della campagna è l'esiguo numero di missioni, solo sei nel gioco base, ma oltre ad essere estremamente rigiocabili queste sono solo una piccola parte dell'offerta. Il resto dei contenuti si nascondono nella modalità Sopravvivenza nella Zona dove attaverso l'utilizzo di un elaborato sistema di setup avremo la possibilità di creare missioni sempre nuove. Al contrario di quelle proposte nella campagna, le missioni della modalità Sopravvivenza nella Zona non sono collegate tra di loro, ne fai una e resetti tutto, ma se il manuale non ti dice come fare una cosa, non significa che tu non possa farla comunque, magari anche inventando nuove regole.

Cosa è stato? S.T.A.L.K.E.R. - Il Gioco da Tavolo può contare su un gameplay sorprendentemente profondo e veloce. Impararne tutte le sfumature non è facilissimo, ma una volta che riuscirete a far scorrere bene il gioco, i turni si susseguono con un ritmo estremamente piacevole. Ad ogni round ciascun giocatore ha a disposizione quattro mosse principali, due per turno; se si termina la seconda mossa a tiro di un nemico questo sparerà anche se il suo round vero e proprio non è ancora iniziato. La mappa della campagna richiede l'applicazione di adesivi man mano che si sbloccano nuove ambientazioni Ogni mossa genera un rumore che verrà rappresentato da un segnalino apposito, uno per ciascun giocatore, che potrà essere posizionato sulla mappa sia dal lato giallo, a rappresentare un rumore di poco conto, sia dal lato rosso, a indicare un rumore forte ed inequivocabile come uno sparo. Quando inizierà il round dei nemici, questi adotteranno un comportamento diverso in base alla carta pescata e al numero e al colore dei segnalini rumore: un segnalino giallo li farà continuare tranquillamente a rispettare loro ronde, mentre uno rosso li metterà in ricerca attiva. Tutti i nemici hanno un loro campo visivo che tende ad essere più esteso davanti, solitamente tre caselle, e meno ai lati, di norma una sola casella. Capire come muovere e orientare i nemici è forse il sistema più difficile da imparare tra quelli proposti da S.T.A.L.K.E.R. - Il Gioco da Tavolo, quello che può generare più dubbi, ma è il prezzo da pagare per dei bot davvero sorprendenti e sfaccettati. Il bello è che questi possono anche combattersi tra loro, creando situazioni che non crederesti possibili in un boardgame.

Un solitario unico Stalker può essere giocato in solitaria o fino a quattro giocatori. Da soli il numero di azioni per round aumentano a tre, mentre più giocatori parteciperanno e meno tempo si avrà per portare a termine la missione. Il numero di giocatori influisce anche sull'equipaggiamento che potremo portare in battaglia, perché i fondi iniziali per acquistare armi, armature e oggetti per tutti saranno sempre gli stessi 5000 crediti. Similmente i partecipanti influiscono sul numero massimo di round giocabili prima che la missione venga considerata fallita. In pratica, più giocatori parteciperanno e più il gioco si farà difficile. Nel gioco da tavolo sono presenti tutte le creature rese famose dal videogioco Pur adorando concettualmente i dungeon crawler, ho notato che molti di questi offrono ai loro giocatori davvero pochi turni per portare a temine la missione, ed è quindi necessario ponderare ogni mossa e ridurre quasi a zero gli errori. Proprio per questo, giochi come Gloomhaven, per esempio, sembrano più dei puzzle che degli strategici, e avevo paura che Stalker proponesse la stessa tipologia di esperienza. Non potete capire che gioia scoprire che, al contrario, S.T.A.L.K.E.R. - Il Gioco da Tavolo lascia ai suoi giocatori abbastanza tempo per sperimentare, cambiare tattica, esplorare. Insieme alla gestione dei bot, questa è la caratteristica che più mi ha colpito e tenuto incollato. Non è semplicemente una corsa, ma una vera e propria incursione in territorio nemico.