Doki Doki Literature Club è stato censurato su Android: rimosso da Google Play per i suoi contenuti

All'apparenza, il titolo sviluppato da Dan Salvato si presenta come un classico racconto scolastico giapponese : un ragazzo entra in un club di letteratura popolato da "ragazze carine" e si ritrova in un mondo fatto di confidenze e poesie adolescenziali. Tuttavia, il racconto ha diverse svolte, alcune delle quali decisamente crude e sorprendenti, che mirano a ribaltare molti dei cliché del genere.

La visual novel di culto Doki Doki Literature Club è stata rimossa dal Google Play Store per presunte violazioni dei termini di servizio legate ai suoi contenuti, considerati sensibili. La decisione arriva a distanza di anni dal debutto originale su PC, avvenuto nel 2017 e dalla successiva diffusione su altre piattaforme.

Monika non approva

È proprio questa natura ambigua ad aver reso il gioco un fenomeno. Su Steam, Doki Doki Literature Club continua a ricevere un numero imponente di recensioni "estremamente positive", segno di un apprezzamento che va ben oltre il semplice effetto sorpresa. Il titolo è spesso citato come esempio di opera videoludica che tratta temi complessi con sensibilità, senza banalizzarli.

Le ragazze di Doki Doki Literature Club

In una dichiarazione congiunta, lo sviluppatore e l'editore Serenity Forge hanno espresso rammarico per la rimozione, sottolineando come il gioco sia "ampiamente celebrato per aver rappresentato la salute mentale in un modo capace di connettersi profondamente con i giocatori di tutto il mondo, aiutandoli a sentirsi ascoltati, compresi e meno soli nel loro percorso". Un risultato che, prosegue la nota, dimostra il potere della narrativa nel creare connessioni significative.

Nonostante lo stop su Android, il gioco resta comunque disponibile sulle altre piattaforme. Il team ha inoltre assicurato di essere al lavoro per trovare una soluzione che consenta il ritorno sullo store di Google, valutando anche "metodi alternativi di distribuzione".

Alla base della decisione ci sarebbero le linee guida del Google Play Store sui contenuti inappropriati, che vietano applicazioni considerate promotrici di autolesionismo o suicidio. Non è il caso di Doki Doki, che tratta questi temi con una grande consapevolezza e senza compiacimento, ma chi può dire cosa sia passato nella testa di chi ha scelto di censurarlo?