Tempo di bilanci per Crimson Desert: il team di sviluppo annuncia le novità in arrivo

A quasi tre settimane dall'arrivo dei giocatori a Pywel, il team di sviluppo di Crimson Desert ha deciso di fare il primo bilancio dell'esperienza , sottolineando innanzi tutto il forte coinvolgimento della comunità. Tra avventure condivise, discussioni e feedback, gli sviluppatori raccontano di aver seguito da vicino ogni aspetto del viaggio dei giocatori, tra momenti epici e contenuti più leggeri, come i tantissimi "adorabili screenshot dei gatti", esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto. Un riconoscimento speciale è stato riservato a chi ha raggiunto il traguardo di "Pywel Legend", che viene considerato un segno di dedizione e fedeltà al gioco.

Guardando al futuro, Pearl Abyss ha annunciato un ciclo di aggiornamenti previsto tra aprile e giugno, costruito proprio sulla base dei feedback della community. L'obiettivo è ampliare le possibilità di gioco, sia per chi cerca nuove sfide sia per chi desidera un'esperienza più accessibile.

Tra le novità principali spicca la "Rivincita con i boss", che permetterà di riaffrontare i nemici più potenti per testare i propri progressi e sperimentare strategie diverse. A questo si affiancano nuovi eventi nelle aree già liberate, dove le forze nemiche torneranno a minacciare i fragili equilibri che si sono formati, e l'introduzione di tre livelli di difficoltà: facile, normale e difficile; pensati per adattarsi a ogni tipo di giocatore.

Sul fronte del gameplay, sono in arrivo dei miglioramenti ai personaggi: Damiane e Oongka riceveranno nuove abilità per rendere il loro stile di combattimento più competitivo, mentre una nuova opzione consentirà di nascondere le armi sulla schiena. Prevista anche l'introduzione di nuovi abiti, insieme alla possibilità di indossarne alcuni finora utilizzabili solo se venduti o donati.

Ci saranno anche molti aggiornamenti alla qualità della vita. Verranno aggiunti contenitori specializzati: per cibo, equipaggiamento, materiali e collezioni, pensati per semplificare la gestione dell'inventario e rendere più fluide attività come cucina, crafting e raccolta. In parallelo, il mondo di gioco si arricchirà con nuovi animali da compagnia e cavalcature, oltre a equipaggiamenti dedicati anche a queste ultime.

Non mancano vari interventi tecnici. L'interfaccia sarà resa più leggibile grazie a delle nuove opzioni per la dimensione dei caratteri, mentre i controlli verranno ulteriormente personalizzati, sia per controller sia per tastiera e mouse. Sul piano visivo, è previsto un miglioramento della resa dei paesaggi più ampi, con scenari più realistici e profondi.

Infine, gli sviluppatori anticipano anche l'imminente pubblicazione della colonna sonora del gioco, che sarà disponibile gratuitamente su Steam e sulle principali piattaforme di streaming.