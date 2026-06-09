Gears of War: E-Day tolto all'ultimo da PS5? Un indizio lo dimostrerebbe ma Microsoft smentisce

Il video è stato poi modificato con la versione finale del gameplay che mostra solo PC e Xbox Series X|S, ma qualcuno è riuscito a fare lo screenshot che vedete qui sotto e che dimostrerebbe il fatto che lo sparatutto fosse previsto su console Sony fino a poco tempo fa.

Il fatto che Gears of War: E-Day non sia destinato a uscire su PS5 ha ovviamente scatenato notevoli discussioni e in molti fanno notare come questa decisione sia stata presa forse all'ultimo minuto da Xbox , anche perché un indizio dimostrerebbe il fatto che il gioco fosse previsto fino a poco fa anche sulla console Sony, sebbene Microsoft abbia smentito tale questione.

Un'informazione dalla diffusione limitata

Sull'argomento, messo in luce tra gli altri da Tom Warren di The Verge, è intervenuto direttamente Aaron Greenberg, responsabile marketing di Xbox, il quale ha riferito che non è vero che la scelta è stata effettuata all'ultimo minuto.



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"Abbiamo limitato la diffusione dell'informazione a un gruppo interno", ha spiegato Greenberg, giustificando la svista presente nel video, "l'intenzione era infatti condividere l'informazione prima con i nostri giocatori e con chiunque guardasse lo showcase".

Evidentemente, anche chi ha montato inizialmente la puntata di Xbox Podcast non era a conoscenza della questione e ha utilizzato una versione non aggiornata del video deep dive, il quale probabilmente è stato registrato diversi mesi fa quando ancora la versione PS5 era prevista.

"Tante cose sono cambiate da quando Asha ha assunto il suo ruolo 107 giorni fa", ha detto Greenberg, "Ci stiamo muovendo velocemente e a dire il vero dà una certa energia a tutti qui dentro. Io stesso ho saputo di questa faccenda delle esclusive appena un mese fa".

In effetti, l'arrivo della nuova CEO ha portato a diversi cambiamenti, ma Asha Sharma ha assunto il suo ruolo solo tre mesi fa, dunque è ovvio che queste siano tutte decisioni prese negli ultimi mesi, compreso il fatto di rivedere la strategia delle esclusive, che è un argomento di cui Sharma parla da tempo e che evidentemente si sta concretizzando, almeno in parte.