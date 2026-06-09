Il ritorno di Call of Duty: Black Ops 1 e 2 sembra essere imminente: i primi due episodi della serie sono comparsi nel backend del PlayStation Store, a quanto pare nelle versioni PS4 e PS5, e la sensazione è che il lancio potrebbe avvenire già nelle prossime ore.

A pesare in maniera importante su questa ipotesi è chiaramente la tempistica del nuovo Nintendo Direct, che verrà trasmesso domani pomeriggio e che potrebbe vedere lo shadow drop di Call of Duty: Black Ops e Call of Duty: Black Ops 2.

Un'eventualità simile segnerebbe finalmente il debutto dello sparatutto Activision sulla nuova console ibrida giapponese, sebbene in questo caso con la semplice riedizione di due episodi del passato anziché con un nuovo capitolo.

La segnalazione di Black Ops e Black Ops 2 nel backend del PlayStation Store arriva peraltro a pochi giorni dalla classificazione dei due giochi in Corea del Sud, un indizio quest'ultimo che raramente risulta essere inconcludente.