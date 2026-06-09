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Il ritorno di Call of Duty: Black Ops 1 e 2 sembra essere imminente

I primi due episodi della serie Call of Duty: Black Ops sono comparsi nel backend del PlayStation Store e si parla di un lancio davvero, davvero imminente.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/06/2026
L'artwork di Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops
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Il ritorno di Call of Duty: Black Ops 1 e 2 sembra essere imminente: i primi due episodi della serie sono comparsi nel backend del PlayStation Store, a quanto pare nelle versioni PS4 e PS5, e la sensazione è che il lancio potrebbe avvenire già nelle prossime ore.

A pesare in maniera importante su questa ipotesi è chiaramente la tempistica del nuovo Nintendo Direct, che verrà trasmesso domani pomeriggio e che potrebbe vedere lo shadow drop di Call of Duty: Black Ops e Call of Duty: Black Ops 2.

Un'eventualità simile segnerebbe finalmente il debutto dello sparatutto Activision sulla nuova console ibrida giapponese, sebbene in questo caso con la semplice riedizione di due episodi del passato anziché con un nuovo capitolo.

Call of Duty: Black Ops 1 e 2 sono stati classificati in Corea Call of Duty: Black Ops 1 e 2 sono stati classificati in Corea

La segnalazione di Black Ops e Black Ops 2 nel backend del PlayStation Store arriva peraltro a pochi giorni dalla classificazione dei due giochi in Corea del Sud, un indizio quest'ultimo che raramente risulta essere inconcludente.

Un antipasto in vista di Modern Warfare 4

Se davvero domani assisteremo allo shadow drop di Call of Duty: Black Ops 1 e 2 su Switch 2 e sulle altre piattaforme, è chiaro che si tratterà per gli utenti Nintendo di un antipasto in vista della portata principale, che sarà ovviamente Call of Duty: Modern Warfare 4.

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A tal proposito, gli sviluppatori di Infinity Ward hanno rivelato che Modern Warfare 4 ha funzionato subito bene su Nintendo Switch 2 , anche con il cross-play, dunque possiamo aspettarci senz'altro un'ottima conversione per il prossimo ottobre.

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