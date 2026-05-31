Call of Duty: Black Ops 1 e 2 sono stati classificati in Corea del Sud con un rating rinnovato rispetto alle edizioni originali, che potrebbe implicare il ritorno dei primi due capitoli della serie con una riedizione o una remaster.
La Game Rating and Administration Committee (GRAC) coreana ha attribuito a entrambi i giochi la classificazione di "non disponibile ai minori" sulla base della violenza presente, degli scontri a fuoco realistici, del linguaggio volgare e di altri contenuti destinati a un pubblico maturo.
I documenti rivelano che la richiesta di rating è stata presentata ufficialmente da Activision Blizzard lo scorso 21 maggio e includono la dicitura "CC", che fa riferimento alla categoria delle console, pur senza esplicitare le piattaforme di destinazione.
Nei prossimi giorni assisteremo ad alcuni importanti eventi, incluso l'Xbox Games Showcase, ed è possibile dunque che arrivi un annuncio ufficiale in merito a queste operazioni.
Due le possibili ipotesi
A pochi giorni dalla presentazione di Call of Duty: Modern Warfare 4, sembra dunque che i fan della serie sparatutto vedranno l'arrivo di ulteriori sorprese, e nel caso di Black Ops e Black Ops 2 sono fondamentalmente due le ipotesi in campo.
La prima è che i giochi in questione vengano aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass, andando dunque ad arricchire l'offerta legata al franchise di Call of Duty all'interno della piattaforma in abbonamento di Microsoft.
La seconda è che spuntino delle remaster degli episodi in questione o addirittura dei remake, come fatto per la saga di Modern Warfare.
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