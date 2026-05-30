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Gothic 1 Remake mostra approfonditamente il combattimento in un nuovo video

Il team di Gothic 1 Remake ha reso disponibile un nuovo video di approfondimento dedicato al sistema di combattimento della nuova versione dell'amato gioco di ruolo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/05/2026
Un demone di Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
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Gli autori di Gothic 1 Remake hanno pubblicato un nuovo lungo video di "making of", questa volta dedicato al sistema di combattimento del gioco di ruolo.

Il filmato, che potete trovare poco sotto, ci permette di vedere cosa ha realizzato il team di sviluppo.

Il video di Gothic 1 Remake

Il sistema di combattimento di Gothic 1 Remake viene presentato come facile da apprendere, ma con una serie di unicità che lo rendono particolare. Propone un mix di attacchi leggeri e pesanti, con movimenti realizzati in motion-capture. Il gioco ci spinge così a scegliere le armi non unicamente in base alle statistiche, ma in base anche al modo in cui si muovono così da poter giocare secondo il nostro stile di combattimento preferito.

Inoltre, le animazioni di attacco del nostro personaggio si evolgono con il suo livello: ai livelli più alti, ci saranno dei cambiamenti nelle capacità di combattimento del personaggio che ci faranno percepire che stiamo diventando più esperti man mano che l'avventura avanza.

Uccidere innocenti in Gothic 1 Remake rimarrà un crimine come nell'originale Uccidere innocenti in Gothic 1 Remake rimarrà un crimine come nell'originale

Inoltre, viene spiegato che i tutorial del combattimento appariranno come dialoghi e non come schermate di testo che interrompono il gioco. Il video permette di farsi un'ottima idea di quanto Gothic 1 Remake sarà in grado di offrire il 5 giugno su PC, Xbox Series X | S e PS5.

Ricordiamo infine che Gothic Remake vuole essere fedele all'originale, quindi non vi darà una minimappa.

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