Aperte le prenotazioni di Gothic 1 Remake, che uscirà puntuale

L'editore THQ Nordic ha aperto le prenotazioni di Gothic 1 Remake, che arriverà puntuale il 5 giugno 2026. Come ben sanno i fan storici del franchise, finire gettati nella spietata Colonia Penale di Khorinis significa sputare sangue per uscirne fuori illesi. Come ironizzano gli stessi sviluppatori nel loro ultimo comunicato: "Commettete un crimine a vostra scelta. Fatevi catturare. Lasciate che i leali servitori del re vi trascinino fino al limite della barriera. Fate in modo che un raffinato giudice legga la sentenza (nel nome di Re Rhobar II, eccetera eccetera...). E infine, fatevi prendere a pugni e gettare nella colonia".