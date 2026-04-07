Aperte le prenotazioni di Gothic 1 Remake, che uscirà puntuale

L'editore THQ Nordic ha aperto le prenotazioni di Gothic 1 Remake, che arriverà puntuale il 5 giugno 2026. Come ben sanno i fan storici del franchise, finire gettati nella spietata Colonia Penale di Khorinis significa sputare sangue per uscirne fuori illesi. Come ironizzano gli stessi sviluppatori nel loro ultimo comunicato: "Commettete un crimine a vostra scelta. Fatevi catturare. Lasciate che i leali servitori del re vi trascinino fino al limite della barriera. Fate in modo che un raffinato giudice legga la sentenza (nel nome di Re Rhobar II, eccetera eccetera...). E infine, fatevi prendere a pugni e gettare nella colonia".
Due edizioni, due bonus differenti
Se non vedete l'ora di tornare a esplorare l'indimenticabile mondo dark fantasy che ha segnato la storia dei giochi di ruolo, potete prenotare la vostra copia di Gothic 1 Remake scegliendo tra due edizioni, pensate appositamente per le diverse piattaforme.
Su PC, l'atteso remake viene proposto al prezzo di 49,99 euro e prenotandolo si ottiene anche la colonna sonora ufficiale. Le musiche portano la firma di Kai Rosenkranz, già autore della colonna sonora dell'originale.
Per chi preferisce giocare su console (PlayStation 5 e Xbox Series X|S), il prezzo di listino è di 59,99 euro, ma include un grosso incentivo: una copia gratuita di Gothic Classic. Si tratta di una gradita aggiunta permetterà agli utenti di vivere (o rivivere) l'esperienza originale che ha dato il via alla leggenda, direttamente sulle piattaforme moderne.
Questi i link per prenotare Gothic 1 Remake: Steam, GOG, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.