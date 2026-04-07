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I giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di aprile 2026 e i giochi che saranno rimossi

Microsoft ha svelato la lista dei giochi che saranno pubblicati su Xbox Game Pass nel corso delle prossime settimane, oltre a indicare in modo chiaro quali sono i giochi che saranno rimossi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/04/2026
La protagonista di Hades 2

Tramite il proprio sito ufficiale, Microsoft Gaming ha svelato quali sono i videogiochi che saranno aggiunti ai vari livelli di abbonamento di Xbox Game Pass nel corso di aprile 2026.

Vediamo anche quali sono i titoli che saranno rimossi dal servizio a metà aprile.

I giochi in arrivo su Xbox Game Pass

Ecco i giochi che saranno inseriti nel servizio:

  • DayZ (PC) - 8 aprile | Ora su PC, aggiunto anche a Game Pass Essential (Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass)
  • Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) - 8 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
  • FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 8 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
  • Warhammer Vermintide 2 (Cloud, Console) - 8 aprile | Ora su Game Pass Essential
  • Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 9 aprile | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 10 aprile (Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass)
  • Football Manager 26 (PC) - 13 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
  • Football Manager 26 Console (Cloud, Console e PC) - 13 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
  • Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 14 aprile | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • Replaced (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 14 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 14 aprile | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 16 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
  • EA Sports NHL 26 (Cloud e Xbox Series X|S) - 16 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Console e PC) - 17 aprile | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • Little Rocket Lab (Cloud, Console, and PC) - 21 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
  • Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console, Handheld, and PC) - 21 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
  • Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 21 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, and PC) - 23 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
I giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di aprile 2026
I giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di aprile 2026

Ecco invece i giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass il 15 aprile:

  • Ashen (Cloud, Console e PC)
  • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Console e PC)
  • Grand Theft Auto V (Cloud, Console e PC)
  • My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console e PC)
  • Terra Invicta (Game Preview) (PC)
Indie Pass è un nuovo abbonamento simile al Game Pass ma con solo giochi indie Indie Pass è un nuovo abbonamento simile al Game Pass ma con solo giochi indie

Guardando al futuro, c'è chi pensa che sia in arrivo un nuovo Xbox Game Pass con solo i giochi first party.

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