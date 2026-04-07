I giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di aprile 2026 e i giochi che saranno rimossi

Tramite il proprio sito ufficiale, Microsoft Gaming ha svelato quali sono i videogiochi che saranno aggiunti ai vari livelli di abbonamento di Xbox Game Pass nel corso di aprile 2026.
Vediamo anche quali sono i titoli che saranno rimossi dal servizio a metà aprile.
I giochi in arrivo su Xbox Game Pass
Ecco i giochi che saranno inseriti nel servizio:
- DayZ (PC) - 8 aprile | Ora su PC, aggiunto anche a Game Pass Essential (Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass)
- Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) - 8 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
- FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 8 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
- Warhammer Vermintide 2 (Cloud, Console) - 8 aprile | Ora su Game Pass Essential
- Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 9 aprile | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 10 aprile (Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass)
- Football Manager 26 (PC) - 13 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
- Football Manager 26 Console (Cloud, Console e PC) - 13 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
- Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 14 aprile | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Replaced (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 14 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 14 aprile | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 16 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
- EA Sports NHL 26 (Cloud e Xbox Series X|S) - 16 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Console e PC) - 17 aprile | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Little Rocket Lab (Cloud, Console, and PC) - 21 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
- Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console, Handheld, and PC) - 21 aprile | Ora anche su Game Pass Premium (prima era su Ultimate e PC Game Pass)
- Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 21 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, and PC) - 23 aprile | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ecco invece i giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass il 15 aprile:
- Ashen (Cloud, Console e PC)
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Console e PC)
- Grand Theft Auto V (Cloud, Console e PC)
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console e PC)
- Terra Invicta (Game Preview) (PC)
Guardando al futuro, c'è chi pensa che sia in arrivo un nuovo Xbox Game Pass con solo i giochi first party.