I giochi della prima metà di giugno di Xbox Game Pass e i giochi che saranno rimossi

Sono ora stati svelati i giochi di Xbox Game Pass che gli abbonati potranno utilizzare nel corso di giugno 2026. La lista include anche un nome di peso, Persona 5 Royal.
Vediamo tutti i dettagli, compresi i titoli che saranno rimossi a metà del mese.
I giochi di Xbox Game Pass di giugno 2026
Ecco la lista di titoli di giugno:
- 4 giugno | Herdling (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Ora su Game Pass Premium, già disponibile su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 4 giugno | Total Chaos (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Ora su Game Pass Premium, già disponibile su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 8 giugno | Solarpunk (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 8 giugno | Undisputed (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 9 giugno | Persona 5 Royal (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 11 giugno | Beastro (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 11 giugno | Frog Sqwad (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 11 giugno | STARSEEKER: Astroneer Expeditions in versione Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 16 giugno | Junkster (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ecco invece i giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass il 15 giugno:
- Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console e PC)
- Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Console e PC)
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game (Cloud, Console e PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Cloud, Console e PC)
- Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (Cloud, Console e PC)
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