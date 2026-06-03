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I giochi della prima metà di giugno di Xbox Game Pass e i giochi che saranno rimossi

Microsoft ha svelato quali sono i giochi di Xbox Game Pass in arrivo nella prima metà di giugno e quelli che saranno rimossi a metà mese. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/06/2026
Il logo di Xbox

Sono ora stati svelati i giochi di Xbox Game Pass che gli abbonati potranno utilizzare nel corso di giugno 2026. La lista include anche un nome di peso, Persona 5 Royal.

Vediamo tutti i dettagli, compresi i titoli che saranno rimossi a metà del mese.

I giochi di Xbox Game Pass di giugno 2026

Ecco la lista di titoli di giugno:

  • 4 giugno | Herdling (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Ora su Game Pass Premium, già disponibile su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 4 giugno | Total Chaos (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Ora su Game Pass Premium, già disponibile su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 8 giugno | Solarpunk (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 8 giugno | Undisputed (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 9 giugno | Persona 5 Royal (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 11 giugno | Beastro (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 11 giugno | Frog Sqwad (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 11 giugno | STARSEEKER: Astroneer Expeditions in versione Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 16 giugno | Junkster (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
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Ecco invece i giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass il 15 giugno:

Xbox Game Pass svela i giochi della seconda metà di maggio e inizio giugno 2026 Xbox Game Pass svela i giochi della seconda metà di maggio e inizio giugno 2026

Diteci, cosa ne pensate di questi titoli? Vi interessano?

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I giochi della prima metà di giugno di Xbox Game Pass e i giochi che saranno rimossi