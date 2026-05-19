Xbox Game Pass svela i giochi della seconda metà di maggio e inizio giugno 2026

Tramite Xbox Wire, Microsoft ha indicato quali sono i giochi per gli abbonati a Xbox Game Pass di fine maggio 2026 e inizio giugno 2026.
Vediamo la lista completa.
I giochi di Game Pass
Ecco la lista di giochi della seconda metà di maggio e inizio giugno:
- Forza Horizon 6 (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 19 maggio
- Dead Static Drive (Cloud, Console e PC) ora anche su Game Pass Premium già disponibile per Game Pass Ultimate e PC Game Pass - 20 maggio
- My Friend Peppa Pig (Cloud, Console e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 20 maggio
- Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) ora anche su Game Pass Premium già disponibile per Game Pass Ultimate e PC Game Pass - 20 maggio
- Remnant II (Cloud, Console e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 20 maggio
- Winter Burrow (Cloud, Console e PC) ora anche su Game Pass Premium già disponibile per Game Pass Ultimate e PC Game Pass - 20 maggio
- Luna Abyss (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 21 maggio
- Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 26 maggio
- Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 27 maggio
- The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 27 maggio
- Crashout Crew (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 28 maggio
- Kabuto Park (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 28 maggio
- Final Fantasy VI (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 2 giugno
- Jurassic World Evolution 3 (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 2 giugno
Ecco anche i giochi che lasceranno il catalogo il 31 maggio:
- Against the Storm (Cloud, Console e PC)
- Crypt Custodian (Cloud, Console e PC)
- Metaphor: ReFantazio (Cloud, Console e PC)
- Persona 4 Golden (Cloud, Console e PC)
- Spray Paint Simulator (Cloud, Console e PC)
Ricordiamo poi che Xbox Game Pass Starter Edition è ufficiale: nuovo tier incluso in Discord Nitro con 50 giochi "gratis".
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