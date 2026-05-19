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Xbox Game Pass svela i giochi della seconda metà di maggio e inizio giugno 2026

Microsoft ha svelato quali sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass per i videogiocatori di PC, Xbox e cloud per la seconda metà di maggio e l'inizio di giugno 2026.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/05/2026
Xbox Game Pass

Tramite Xbox Wire, Microsoft ha indicato quali sono i giochi per gli abbonati a Xbox Game Pass di fine maggio 2026 e inizio giugno 2026.

Vediamo la lista completa.

I giochi di Game Pass

Ecco la lista di giochi della seconda metà di maggio e inizio giugno:

  • Forza Horizon 6 (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 19 maggio
  • Dead Static Drive (Cloud, Console e PC) ora anche su Game Pass Premium già disponibile per Game Pass Ultimate e PC Game Pass - 20 maggio
  • My Friend Peppa Pig (Cloud, Console e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 20 maggio
  • Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) ora anche su Game Pass Premium già disponibile per Game Pass Ultimate e PC Game Pass - 20 maggio
  • Remnant II (Cloud, Console e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 20 maggio
  • Winter Burrow (Cloud, Console e PC) ora anche su Game Pass Premium già disponibile per Game Pass Ultimate e PC Game Pass - 20 maggio
  • Luna Abyss (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 21 maggio
  • Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 26 maggio
  • Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 27 maggio
  • The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 27 maggio
  • Crashout Crew (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 28 maggio
  • Kabuto Park (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 28 maggio
  • Final Fantasy VI (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 2 giugno
  • Jurassic World Evolution 3 (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 2 giugno
Le locandine dei giochi di Xbox Game Pass
Le locandine dei giochi di Xbox Game Pass

Ecco anche i giochi che lasceranno il catalogo il 31 maggio:

  • Against the Storm (Cloud, Console e PC)
  • Crypt Custodian (Cloud, Console e PC)
  • Metaphor: ReFantazio (Cloud, Console e PC)
  • Persona 4 Golden (Cloud, Console e PC)
  • Spray Paint Simulator (Cloud, Console e PC)
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Ricordiamo poi che Xbox Game Pass Starter Edition è ufficiale: nuovo tier incluso in Discord Nitro con 50 giochi "gratis".

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