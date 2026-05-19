Xbox Game Pass svela i giochi della seconda metà di maggio e inizio giugno 2026

Vediamo la lista completa .

Tramite Xbox Wire, Microsoft ha indicato quali sono i giochi per gli abbonati a Xbox Game Pass di fine maggio 2026 e inizio giugno 2026 .

I giochi di Game Pass

Ecco la lista di giochi della seconda metà di maggio e inizio giugno:

Forza Horizon 6 (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 19 maggio

Dead Static Drive (Cloud, Console e PC) ora anche su Game Pass Premium già disponibile per Game Pass Ultimate e PC Game Pass - 20 maggio

My Friend Peppa Pig (Cloud, Console e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 20 maggio

Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) ora anche su Game Pass Premium già disponibile per Game Pass Ultimate e PC Game Pass - 20 maggio

Remnant II (Cloud, Console e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 20 maggio

Winter Burrow (Cloud, Console e PC) ora anche su Game Pass Premium già disponibile per Game Pass Ultimate e PC Game Pass - 20 maggio

Luna Abyss (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 21 maggio

Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 26 maggio

Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 27 maggio

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 27 maggio

Crashout Crew (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC) per Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 28 maggio

Kabuto Park (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 28 maggio

Final Fantasy VI (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 2 giugno

Jurassic World Evolution 3 (Cloud, XBOX Series X|S e PC) per Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass - 2 giugno

Le locandine dei giochi di Xbox Game Pass

Ecco anche i giochi che lasceranno il catalogo il 31 maggio:

Against the Storm (Cloud, Console e PC)

Crypt Custodian (Cloud, Console e PC)

Metaphor: ReFantazio (Cloud, Console e PC)

Persona 4 Golden (Cloud, Console e PC)

Spray Paint Simulator (Cloud, Console e PC)

Ricordiamo poi che Xbox Game Pass Starter Edition è ufficiale: nuovo tier incluso in Discord Nitro con 50 giochi "gratis".