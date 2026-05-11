Xbox Game Pass Starter Edition è ufficiale: nuovo tier incluso in Discord Nitro con 50 giochi "gratis"

Viene confermata ufficialmente la collaborazione tra Discord e Game Pass con il lancio della Starter Edition, ovvero un nuovo tier dell'abbonamento Microsoft direttamente integrato in Discord Nitro, che consente l'accesso gratuito a oltre 50 giochi del catalogo.
Si tratta di qualcosa di molto simile a Xbox Game Pass Essential, ovvero il livello base dell'abbonamento Microsoft, ma in questo caso è incluso all'interno di Discord Nitro e prevede l'accesso a un catalogo non del tutto corrispondente a Essential, ma in gran parate sovrapponibile, come era già emerso nelle voci di corridoio precedenti.
Il nuovo livello prevede anche la possibilità di accedere a Xbox Cloud Gaming per un periodo di tempo limitato: sarà possibile utilizzare il servizio di streaming di Microsoft per 10 ore al mese.
Anche gli abbonati a Game Pass ottengono qualcosa su Discord
"Gli abbonati a Nitro hanno ora accesso a una Starter Edition di Xbox Game Pass, che include una libreria di oltre 50 giochi per PC e console che puoi scaricare e giocare quando vuoi", si legge nella comunicazione ufficiale di Discord, "Il prezzo dell'abbonamento a Nitro rimane invariato e Game Pass è ora incluso", ovvero circa 9€ in Italia.
"La Starter Edition di Game Pass include anche 10 ore di cloud gaming, così potrai giocare in streaming immediatamente su più dispositivi. Che ti piacciano i giochi di sopravvivenza, di strategia, cooperativi o che tu voglia semplicemente coltivare in pace, troverai sicuramente qualcosa che fa al caso tuo".
Vengono poi menzionati vari titoli all'interno del catalogo accessibile dal nuovo livello come Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic, Overcooked 2, Grounded e molti altri. "Verranno aggiunti periodicamente nuovi giochi, quindi avrai sempre qualcosa di nuovo con cui giocare. Dai un'occhiata alla tua Nitro Home per iniziare".
Da notare che anche gli abbonati a Game Pass Essential, Premium e Ultimate già esistenti ottengono dei bonus sul fronte di Discord, ovvero:
- 250 Discord Ora ogni mese
- 1.2x Extra orb completando le quest
- Sconti su Discord Shop applicati automaticamente
Discord Nitro è una sottoscrizione premium collegata alla celebre piattaforma di comunicazione integrata che offre vari vantaggi, e ora anche un accesso a Game Pass Starter Edition. Maggiori informazioni sul sito ufficiale di Discord Nitro.
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