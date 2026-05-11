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Xbox Game Pass Starter Edition è ufficiale: nuovo tier incluso in Discord Nitro con 50 giochi "gratis"

La collaborazione tra Discord Nitro e Game Pass è ora ufficiale con il lancio della Starter Edition all'interno dell'abbonamento Nitro: oltre 50 giochi gratis e accesso a Xbox Cloud Gaming.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/05/2026
Il logo di Xbox Game Pass

Viene confermata ufficialmente la collaborazione tra Discord e Game Pass con il lancio della Starter Edition, ovvero un nuovo tier dell'abbonamento Microsoft direttamente integrato in Discord Nitro, che consente l'accesso gratuito a oltre 50 giochi del catalogo.

Si tratta di qualcosa di molto simile a Xbox Game Pass Essential, ovvero il livello base dell'abbonamento Microsoft, ma in questo caso è incluso all'interno di Discord Nitro e prevede l'accesso a un catalogo non del tutto corrispondente a Essential, ma in gran parate sovrapponibile, come era già emerso nelle voci di corridoio precedenti.

Il nuovo livello prevede anche la possibilità di accedere a Xbox Cloud Gaming per un periodo di tempo limitato: sarà possibile utilizzare il servizio di streaming di Microsoft per 10 ore al mese.

Anche gli abbonati a Game Pass ottengono qualcosa su Discord

"Gli abbonati a Nitro hanno ora accesso a una Starter Edition di Xbox Game Pass, che include una libreria di oltre 50 giochi per PC e console che puoi scaricare e giocare quando vuoi", si legge nella comunicazione ufficiale di Discord, "Il prezzo dell'abbonamento a Nitro rimane invariato e Game Pass è ora incluso", ovvero circa 9€ in Italia.

"La Starter Edition di Game Pass include anche 10 ore di cloud gaming, così potrai giocare in streaming immediatamente su più dispositivi. Che ti piacciano i giochi di sopravvivenza, di strategia, cooperativi o che tu voglia semplicemente coltivare in pace, troverai sicuramente qualcosa che fa al caso tuo".

Annunciati i giochi in arrivo su Xbox Game Pass a maggio, con Forza Horizon 6 e Subnautica 2 Annunciati i giochi in arrivo su Xbox Game Pass a maggio, con Forza Horizon 6 e Subnautica 2

Vengono poi menzionati vari titoli all'interno del catalogo accessibile dal nuovo livello come Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic, Overcooked 2, Grounded e molti altri. "Verranno aggiunti periodicamente nuovi giochi, quindi avrai sempre qualcosa di nuovo con cui giocare. Dai un'occhiata alla tua Nitro Home per iniziare".

Da notare che anche gli abbonati a Game Pass Essential, Premium e Ultimate già esistenti ottengono dei bonus sul fronte di Discord, ovvero:

  • 250 Discord Ora ogni mese
  • 1.2x Extra orb completando le quest
  • Sconti su Discord Shop applicati automaticamente

Discord Nitro è una sottoscrizione premium collegata alla celebre piattaforma di comunicazione integrata che offre vari vantaggi, e ora anche un accesso a Game Pass Starter Edition. Maggiori informazioni sul sito ufficiale di Discord Nitro.

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