Xbox Game Pass Starter Edition è ufficiale: nuovo tier incluso in Discord Nitro con 50 giochi "gratis"

Si tratta di qualcosa di molto simile a Xbox Game Pass Essential, ovvero il livello base dell'abbonamento Microsoft, ma in questo caso è incluso all'interno di Discord Nitro e prevede l'accesso a un catalogo non del tutto corrispondente a Essential, ma in gran parate sovrapponibile, come era già emerso nelle voci di corridoio precedenti.

Anche gli abbonati a Game Pass ottengono qualcosa su Discord

"Gli abbonati a Nitro hanno ora accesso a una Starter Edition di Xbox Game Pass, che include una libreria di oltre 50 giochi per PC e console che puoi scaricare e giocare quando vuoi", si legge nella comunicazione ufficiale di Discord, "Il prezzo dell'abbonamento a Nitro rimane invariato e Game Pass è ora incluso", ovvero circa 9€ in Italia.

"La Starter Edition di Game Pass include anche 10 ore di cloud gaming, così potrai giocare in streaming immediatamente su più dispositivi. Che ti piacciano i giochi di sopravvivenza, di strategia, cooperativi o che tu voglia semplicemente coltivare in pace, troverai sicuramente qualcosa che fa al caso tuo".

Vengono poi menzionati vari titoli all'interno del catalogo accessibile dal nuovo livello come Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic, Overcooked 2, Grounded e molti altri. "Verranno aggiunti periodicamente nuovi giochi, quindi avrai sempre qualcosa di nuovo con cui giocare. Dai un'occhiata alla tua Nitro Home per iniziare".

Da notare che anche gli abbonati a Game Pass Essential, Premium e Ultimate già esistenti ottengono dei bonus sul fronte di Discord, ovvero:

250 Discord Ora ogni mese

1.2x Extra orb completando le quest

Sconti su Discord Shop applicati automaticamente

Discord Nitro è una sottoscrizione premium collegata alla celebre piattaforma di comunicazione integrata che offre vari vantaggi, e ora anche un accesso a Game Pass Starter Edition. Maggiori informazioni sul sito ufficiale di Discord Nitro.