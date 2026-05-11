HyperOS 4 basato su Android 17 potrebbe debuttare molto presto secondo le ultime indiscrezioni dalla Cina

Il 2026 si prospetta come un anno particolarmente importante per l'evoluzione dei sistemi operativi mobili. Dopo gli appuntamenti già annunciati da Apple e Huawei per il mese di giugno, anche Xiaomi potrebbe essere pronta a mostrare in anticipo il proprio nuovo software.
Secondo quanto riportato dal noto tipster Digital Chat Station, l'azienda cinese starebbe preparando il lancio di HyperOS 4, basato su Android 17, già nel corso del mese di giugno 2026. Se l'indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe di un debutto anticipato rispetto alle precedenti versioni del sistema.
HyperOS 4 e le sue innovazioni
Xiaomi ha già reso disponibile una Developer Preview di Android 17 per quattro dei suoi smartphone di fascia alta, consentendo a sviluppatori e appassionati di testare in anteprima alcune delle novità del sistema. HyperOS 4 dovrebbe integrare queste innovazioni con le personalizzazioni proprietarie e con le funzioni dell'ecosistema Xiaomi.
Secondo il leak, a giugno potrebbe essere avviata una closed beta destinata ai dispositivi di punta, tra cui le serie Xiaomi 15, Xiaomi 16 e il pieghevole Xiaomi Mix Fold 5. In seguito dovrebbe partire una fase di test più ampia, con rilascio della versione stabile entro la fine del 2026.
HyperOS 4 insieme a Xiaomi 18?
L'ipotesi più interessante è che il debutto ufficiale possa coincidere con la presentazione della futura Xiaomi 18, tradizionalmente attesa per dicembre. In questo scenario, i nuovi top di gamma arriverebbero sul mercato con HyperOS 4 e Android 17 già preinstallati.
Android 17 dovrebbe introdurre miglioramenti in materia di privacy, autonomia energetica e intelligenza artificiale. Xiaomi, dal canto suo, continuerebbe a puntare su funzioni come l'interconnessione tra dispositivi e un'interfaccia fortemente personalizzata.
Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Xiaomi, né sono stati annunciati eventi dedicati. Se il leak si rivelasse corretto, gli utenti europei potrebbero comunque dover attendere alcune settimane in più rispetto al mercato cinese.
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