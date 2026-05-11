HyperOS 4 basato su Android 17 potrebbe debuttare molto presto secondo le ultime indiscrezioni dalla Cina

Secondo quanto riportato dal noto tipster Digital Chat Station, l'azienda cinese starebbe preparando il lancio di HyperOS 4, basato su Android 17, già nel corso del mese di giugno 2026 . Se l'indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe di un debutto anticipato rispetto alle precedenti versioni del sistema.

Il 2026 si prospetta come un anno particolarmente importante per l'evoluzione dei sistemi operativi mobili. Dopo gli appuntamenti già annunciati da Apple e Huawei per il mese di giugno, anche Xiaomi potrebbe essere pronta a mostrare in anticipo il proprio nuovo software .

HyperOS 4 e le sue innovazioni

Xiaomi ha già reso disponibile una Developer Preview di Android 17 per quattro dei suoi smartphone di fascia alta, consentendo a sviluppatori e appassionati di testare in anteprima alcune delle novità del sistema. HyperOS 4 dovrebbe integrare queste innovazioni con le personalizzazioni proprietarie e con le funzioni dell'ecosistema Xiaomi.

Secondo il leak, a giugno potrebbe essere avviata una closed beta destinata ai dispositivi di punta, tra cui le serie Xiaomi 15, Xiaomi 16 e il pieghevole Xiaomi Mix Fold 5. In seguito dovrebbe partire una fase di test più ampia, con rilascio della versione stabile entro la fine del 2026.